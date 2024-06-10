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美股早盤下挫！Nvidia拆股後首日走低 台積電ADR逆勢上揚

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美股早盤下挫！Nvidia拆股後首日走低 台積電ADR逆勢上揚

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
今（10）日是輝達（Nvidia）拆股的首個交易日，蘋果的全球開發者大會（WWDC）也即將登場，美股三大指數開盤走跌。路透
今（10）日是輝達（Nvidia）拆股的首個交易日，蘋果的全球開發者大會（WWDC）也即將登場，美股三大指數開盤走跌。路透

美國聯準會（FED）的利率會議決策與5月通膨數據，都將在周三（12日）出爐，加上今（10）日是輝達（Nvidia）拆股後的首個交易日，蘋果的全球開發者大會（WWDC）也即將登場，投資人態度審慎，美股三大指數開盤走跌。

道瓊工業指數徘徊在平盤上下，標普500指數跌0.2%，那斯達克指數跌0.4%，費城半導體指數跌0.4%，台積電ADR逆勢攀升0.6%。

輝達走低2%。10日是該公司一股拆十股後的交易首日，部分策略師稱拆股後股價降低，是「一世代的機會」，預料散戶會大買，股價將出現震盪。另外，數位券商eToro的策略師Ben Laidler認為，拆股有望讓輝達擠下英特爾，成為道瓊指數的新成分股。

蘋果下挫0.8%，10日是該公司WWDC的第一天，庫克預料將公布人工智慧（AI）發展計畫，以追上競爭對手。

超微（AMD）重挫4%，摩根士丹利分析師認為，對AMD來說，AI的門檻仍舊太高，投資人緊抱輝達等大廠可能是較佳作法。

投資人相信12日公布的Fed利率點狀圖，將顯示今年降息次數減少。上周五（7日）公布的美國非農就業意外強勁，市場預估的9月降息機率，從先前的69%降至不到50%。投資人如今認為，今年可能只會降息一次，少於先前估計的兩次。

NVIDIA 台積電 美股

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