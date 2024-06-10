標普：新興市場貨幣寬鬆所需時間將更久
國際信評機構標普全球預期，新興市場的貨幣政策正常化所需的時間將較先前預期的更久。標普預期聯準會將在12月首次降息。
標普指出，儘管消費者信心與不動產業持續疲軟，但中國經濟成長率穩定，第1季較前一年同期成長5.3%。名目GDP成長率依然低迷，且仍低於實質GDP成長率。刺激措施逐漸增多，但預期不會出現大規模的財政或貨幣刺激措施。
新興市場風險性信用的評等調降風險已大幅降低。財務預測顯示，2024年至2025年企業槓桿比將下滑，但仍維持在較高水準，同時企業營收應可復甦，且資本支出將減少。不過，外部風險可能會在未來幾個月減緩借款成本恢復正常的速度。
由於中東衝突加劇，且美國經濟活動仍具韌性，同一時間發生黏性通膨以及美元走強，4月新興市場基準殖利率上升。儘管企業利差持續收緊，但大中華區以外的公司債發行量在4月有所緩和。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言