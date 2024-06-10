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標普：新興市場貨幣寬鬆所需時間將更久

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國際信評機構標普全球預期，新興市場的貨幣政策正常化所需的時間將較先前預期的更久。標普預期聯準會將在12月首次降息。

標普指出，儘管消費者信心與不動產業持續疲軟，但中國經濟成長率穩定，第1季較前一年同期成長5.3%。名目GDP成長率依然低迷，且仍低於實質GDP成長率。刺激措施逐漸增多，但預期不會出現大規模的財政或貨幣刺激措施。

新興市場風險性信用的評等調降風險已大幅降低。財務預測顯示，2024年至2025年企業槓桿比將下滑，但仍維持在較高水準，同時企業營收應可復甦，且資本支出將減少。不過，外部風險可能會在未來幾個月減緩借款成本恢復正常的速度。

由於中東衝突加劇，且美國經濟活動仍具韌性，同一時間發生黏性通膨以及美元走強，4月新興市場基準殖利率上升。儘管企業利差持續收緊，但大中華區以外的公司債發行量在4月有所緩和。

新興市場 標普

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