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投資人觀望本週Fed會議 亞股收盤跌多漲少

中央社／ 香港10日綜合外電報導

亞股今天收盤跌多漲少，投資人目光放在美國聯邦準備理事會（Fed）本週決策會議，以及即將出爐的美國消費者物價指數（CPI）。台北、香港、上海和雪梨股市則適逢法定假日休市。

法新社報導，美國上週公布的最新就業數據顯示，美國5月新增就業遠遠超乎預期；而上周稍早出爐的數據顯示，美國勞動力市場終於出現疲軟跡象。如今強勁的新增就業人數成長意味著，聯準會要能放心降息還要等一段時間。

然而，投資人對美國經濟未步向衰退鬆了一口氣；由於美國5月製造業指數連續第2個月萎縮，部分投資人憂心經濟將步入衰退。

聯準會官員普遍傾向將借貸成本維持在20年高點一段時間；不過，投資人已把焦點放在聯準會對於今年降息次數的評估。

聯準會上一次的指引透露今年可能降息3次，但數位聯準會官員表示，他們要看到更多證據顯示通膨已受到控制以及就業市場趨疲，才會採取行動降息。

市場分析師對聯準會今年降息次數看法不一，預測從0至3次都有。

在聯準會召開決策會議的同日，美國也將公布外界關注的消費者物價指數（CPI），屆時外界將得以一窺美國通膨的情況。

亞股今天收盤跌多漲少，東京和雅加達股市收高。首爾、新加坡、馬尼拉和威靈頓股市則收跌。香港、上海、台北和雪梨股市適逢法定假日休市一天。

亞股 美國 聯準會

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