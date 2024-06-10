拆股在即！Nvidia成南韓散戶最夯股 今年來持股額增近2倍

輝達（Nvidia）以一拆十拆股上周五（7日）已生效，10日開始以新價格進行交易，而「仁來瘋」顯然不只席捲台灣，連南韓散戶也趨之若鶩。人工智慧（AI）爆紅，使當地民眾爭相搶購輝達股票，今年來的持股總額跳升近兩倍，輝達也成南韓散戶持有最多的美國個股。

輝達拆股消息5月底出爐後，吸引南韓民眾大舉進場，這幾周來購入了價值14億美元的輝達股票。據韓國證券集保公司，今年初到6月7日為止，散戶的輝達持股總值，大增近兩倍至119億美元。輝達已在5月底取代特斯拉，成了南韓投資人持有最多的美國股票。

輝達熱潮帶旺下，南韓散戶過去一周淨買超美股6.634億美元，較此前一周的1,580萬美元，激增41.6倍。截至6月7日，南韓投資人持有的美股總值821.9億美元，今年來持股總額攀升22%，和2019年底相比，更激增近九倍。

輝達今年來股價躍升145%，市值一度突破3兆美元。如今輝達一家公司的市值已經超過許多國家的經濟總產值，包括德國的2.5兆美元、台灣的2.3兆美元、南韓的1.8兆美元。市場觀察家說，輝達市值超車英國（3.2兆美元）和法國（3.4兆美元），是遲早之事。

南韓散戶不只敲進美國個股，也加碼投資美國股票基金，今年至今美股基金吸金5兆韓元，這段期間的平均報酬為17.21%。南韓股票基金同一時期失血1.3兆韓元，報酬僅2.98%。