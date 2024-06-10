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發掘下一個黃仁勳 台裔文化營隊引入創業競賽

中央社／ 洛杉磯9日專電
僑務委員會「海外青年文化大使」（FASCA）資深學員培訓營在洛杉磯的華僑文教中心舉行，課程引入模擬新創公司的創業競賽，由學員向事業有成的僑界領袖簡報。中央社
僑務委員會「海外青年文化大使」（FASCA）資深學員培訓營在洛杉磯的華僑文教中心舉行，課程引入模擬新創公司的創業競賽，由學員向事業有成的僑界領袖簡報。中央社

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳訪台掀起旋風，美籍台灣人身分成了台美橋樑；僑委會近日在洛杉磯舉行文化大使培訓營，首次引入創業競賽的概念，培養台裔青年領導力和文化認同。

來自美國、加拿大共43名高中畢業、17歲到24歲的台灣裔青年這個星期聚集在洛杉磯，參加僑務委員會「海外青年文化大使」（FASCA）資深學員的5天4夜培訓營。

這批有台灣背景的美國大學生，過去在高中時期都在各地分會參加FASCA活動，保有對台灣文化的認同。這一場匯集四面八方資深學員的培訓營，僑委會委託來自北加州的慧智基金會設計，把課程設定為分組解決問題的創業提案競賽。

營隊導師賴美智向中央社記者表示，43名學員是北美各地僑委會FASCA計畫的菁英幹部，這場培訓營的主要目的，是讓這群認同台灣的美國青年，高中畢業之後，無論大學或未來邁入職場，保持與台灣的連結，在各自領域發光。

賴美智表示，營隊把學員分成6組，每一組都是一個模擬的新創公司，設計與台灣有關的產品，從腦力激盪、調查市場、設計產品，擬定短中長程發展計畫。結訓的最後一天，僑界領袖扮演天使投資人的角色，聽取學員的簡報。

賴美智說，這群年輕人非常認真看待課程，過去幾天有人每天幾乎睡不到3個小時，組員培養出一種革命情感，「他們對台灣有很高的文化認同，而且都很能吃苦，很有台灣人的精神」。

康乃爾大學（Cornell University）織品科學系2年級的許凱菲（Claire Hsu）領導10人團隊，把台灣美食設計成融入美式風格的辦桌服務。她接受中央社訪問說：「我的父母是台灣人，我在家裡講中文，但我也有另一個美國人的身分，能夠流利地講英語，我可以跟兩種文化的人交流。」

許凱菲說，台灣文化營隊結合了創業競賽，使她學習如何團隊合作，發揮每一個組員優勢，過程中訓練了商業技能與創造力。組員們在5天之內，利用有限的資源，實際上辦出了70人午宴。結業式上，嘉賓與創業導師們一邊聽簡報，一邊享用的餐點就是許凱菲組員準備。

許凱菲畢業之後正好有意創業，她說這樣的活動正好讓她提前準備，她希望未來若能創業，能為台灣帶來更多的新的想法、新的解決問題的方案。

駐洛杉磯辦事處長紀欽耀向學員致詞的時候說，FASCA對所有台裔青年來說，是一個非常好的平台，透過台灣文化的研習營隊，這些台裔青年互相建立感情，也是未來開創事業最好的夥伴。

僑務委員會「海外青年文化大使」（FASCA）資深學員培訓營在洛杉磯華僑文教中心舉行，學員親自動手準備台灣美食。中央社
僑務委員會「海外青年文化大使」（FASCA）資深學員培訓營在洛杉磯華僑文教中心舉行，學員親自動手準備台灣美食。中央社
來自波士頓、就讀康乃爾大學（Cornell University）2年級的許凱菲（Claire Hsu）參與僑務委員會「海外青年文化大使」（FASCA）資深學員培訓營，透過創業競賽學習領導力和團隊合作。中央社
來自波士頓、就讀康乃爾大學（Cornell University）2年級的許凱菲（Claire Hsu）參與僑務委員會「海外青年文化大使」（FASCA）資深學員培訓營，透過創業競賽學習領導力和團隊合作。中央社

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