日本官營電廠2.7公里長銅纜失竊 損失逾600萬元

日本神奈川縣相模原市一座由縣府營運的太陽能發電廠內，長度約2.7公里的銅纜失竊。據了解，包含修復工程費用在內，損失金額約3000萬日圓（約新台幣626萬元）。

日本TBS電視台報導，神奈川縣政府表示，保全公司的人員昨天上午巡邏位在相模原市綠區的「谷之原太陽能發電廠」時，通報縣府「發電廠的圍欄被破壞」。

獲報後前往現場的縣府職員隨後發現，太陽能發電廠內約2.7公里長的銅纜被切斷且不翼而飛，據稱，包含修復工程費用在內，損失金額約3000萬日圓。

神奈川縣警方正在蒐集相關資訊，調閱附近的監視器等調查竊案。

這座發電廠2022年10月也曾發生過竊案，當時長度約3公里的電纜曾經被偷，事發之後縣府也報警處理。