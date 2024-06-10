美英央行是否降息？ 金融時報：可能寧願拖到選後降息

英國金融時報報導，美英央行考量是否降息之際正逢選舉迫近，都希望避免給人市場感覺他們降息是為了幫助現任政府，如此反而可能避免貨幣政策在選前就開始轉向。

金融時報引述前貨幣決策官員指出，對英格蘭銀行（BoE）來說情況尤其棘手，因為下一次會議就在7月4日大選之前的兩周。英格蘭銀行總裁貝利已表示，距離降息已經不遠了。

前英格蘭銀行貨幣政策委員會委員古德哈特（Charles Goodhart）說：「央行一點也希望給人搞政治的印象，因此最簡單的做法就是什麼都不做。」 他說，晚選舉一個月降息也未嘗不可。

西方國家央行為了遏止通膨飆而將利率調升至多年來最高，如今多面臨著貨幣政策勢得轉向的龐大壓力。加拿大銀行和歐洲央行上周先後已宣布降息，率先寬鬆貨幣政策。

然而，聯準會（Fed）和英格蘭銀行尚在評估服務類通膨膠著的影響，因此在寬鬆貨幣的步調落後一步。

而在美國，Fed 面臨比英國更長的選舉造勢歷程。儘管上周五的就業報告有超強表現，市場仍預期Fed會在9月降息，也就是在11月5日總統大選之前。但有人認為，決策者要在這時機降息恐怕有困難。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）所長波森（Adam Posen）認為，Fed在9月之前不太可能降息，「如果數據許可的話，他們會設法在11月之前都按兵不動。」

康奈爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）表示，5月就業數字幾乎可以確定7月降息已無望。