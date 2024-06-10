快訊

日本商場驚傳砍人案 84歲婦人遭刺頸不治身亡

陸男遭對岸「限制出境」竟開快艇來台 上岸後找路人報警抓自己

端午兩樣情／伯朗大道、金城武樹連假不見人潮 業者哀嘆：生意好慘

美英央行是否降息？ 金融時報：可能寧願拖到選後降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彼得森國際經濟研究所所長波森（Adam Posen）認為，Fed在9月之前不太可能降息，如果數據許可，聯準會（Fed）可能設法在11月之前都按兵不動。路透
彼得森國際經濟研究所所長波森（Adam Posen）認為，Fed在9月之前不太可能降息，如果數據許可，聯準會（Fed）可能設法在11月之前都按兵不動。路透

英國金融時報報導，美英央行考量是否降息之際正逢選舉迫近，都希望避免給人市場感覺他們降息是為了幫助現任政府，如此反而可能避免貨幣政策在選前就開始轉向。

金融時報引述前貨幣決策官員指出，對英格蘭銀行（BoE）來說情況尤其棘手，因為下一次會議就在7月4日大選之前的兩周。英格蘭銀行總裁貝利已表示，距離降息已經不遠了。

前英格蘭銀行貨幣政策委員會委員古德哈特（Charles Goodhart）說：「央行一點也希望給人搞政治的印象，因此最簡單的做法就是什麼都不做。」 他說，晚選舉一個月降息也未嘗不可。

西方國家央行為了遏止通膨飆而將利率調升至多年來最高，如今多面臨著貨幣政策勢得轉向的龐大壓力。加拿大銀行和歐洲央行上周先後已宣布降息，率先寬鬆貨幣政策。

然而，聯準會（Fed）和英格蘭銀行尚在評估服務類通膨膠著的影響，因此在寬鬆貨幣的步調落後一步。

而在美國，Fed 面臨比英國更長的選舉造勢歷程。儘管上周五的就業報告有超強表現，市場仍預期Fed會在9月降息，也就是在11月5日總統大選之前。但有人認為，決策者要在這時機降息恐怕有困難。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）所長波森（Adam Posen）認為，Fed在9月之前不太可能降息，「如果數據許可的話，他們會設法在11月之前都按兵不動。」

康奈爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）表示，5月就業數字幾乎可以確定7月降息已無望。

Fed 貨幣

延伸閱讀

輝達股票分割受矚目 台股後市聚焦美國利率政策

WWDC、黃仁勳支持台積漲價效應 法人：台股Q3上攻23,000

市場押注 Fed今年降息2碼…預測9月是最可行啟動時點

勞動市場相關數據…Fed決策關鍵

相關新聞

洗刷洗錢天堂汙名 新加坡多家銀行加強審核富裕客戶

彭博引述知情人士報導，花旗集團、星展集團等被捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行，如今開始加強對富裕客戶和潛在客戶的審查，以免再...

美股下半年能否繼續旺？這些族群有望接棒大型科技股

從當前這波股市漲勢從2022年10月起漲以來，投資人一直相信大型科技公司漲勢不停歇，但有人已開始擔心下半年的科技企業獲利...

美英央行是否降息？ 金融時報：可能寧願拖到選後降息

英國金融時報報導，美英央行考量是否降息之際正逢選舉迫近，都希望避免給人市場感覺他們降息是為了幫助現任政府，如此反而可能避...

G7峰會下周登場 將警告中國小型銀行「停止協助俄羅斯」

七大工業國集團(G7)將於13至15日於義大利召開峰會，據兩位知情人士透露，美國官員預計將警告規模較小的中國銀行，要求其...

非典思維成為就業資格 美國不只科技業愛用自閉症者

華爾街日報報導，人工智慧（AI）、網路安全在內科技業者錄用自閉症患者的趨勢，正漸漸擴大到銀行、零售等其他行業。

比亞迪搭載英國威廉王子 陸新能源車歐洲市佔率提升

2022年3月，英國威廉王子與凱特王妃出訪大西洋西側島國巴哈馬參加活動，結果前來接駕的是一輛挂上皇室標誌的中國大陸產比亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。