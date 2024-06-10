非典思維成為就業資格 美國不只科技業愛用自閉症者

華爾街日報報導，人工智慧（AI）、網路安全在內科技業者錄用自閉症患者的趨勢，正漸漸擴大到銀行、零售等其他行業。

微軟、思愛普（SAP）、Salesforce等科技巨人向來都有招募並留用非典型思維模式的員工計畫。如今，其他行業也開始認同這些自閉症和其他神經多樣性類型者所擁有的特殊技能。

在科技業，思維獨特者的比例偏高這個現象已相當普遍。馬斯克便公開表示自己有亞斯伯格症候群。身陷囹圄的班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）在獄中要求使用注意力缺陷過動症（ADHD）藥物。

AI軟體公司Palantir Technologies執行長卡普（Alex Karp）上個月也自稱是一個「過動、外人不懂又有閱讀障礙的邊緣人」。他說：「只要你能夠交付結果，科技業對任何性格都非常寬容。」

新冠肺炎疫情過後，各界漸漸關注心理健康，也有越來越多的企業發現，非典思維方式可以是一種資格，而非失能。

專家表示，有些自閉症工作者能夠在重複性的任務長時間工作，譬如為電腦視覺系統標記供AI訓練用的照片和影片，他們之中也有人擅長圖形辨識，因此在識別網路安全漏洞或在大量程式碼中發現微小錯誤方面表現出色。他們也有創意和超乎常人的專注能力。

安永（Ernst & Young）的神經多樣性類型員工數已是四年前的十倍有餘，尤其近兩年激增。安永主管 Hiren Shukla表示，原因之一是這些人在標示生成式AI方面表現出色。

這家會計事務所自閉症員工還替公司開發一些可以撰寫合約或掃描大量公司文件（如電子郵件和備忘錄）來識別稅負減免的系統。

企業也開始運用新工具來支持自閉症員工。新創公司Inclusively開發了一個聊天機器人，專供解答不太願意求助人事部的員工。共同創辦人 Charlotte Dales 表示，聊天機器人可以告訴員工一些不為人知的福利，例如訂閱冥想App以助減輕焦慮、降噪耳機和可供備忘的會議轉錄服務。