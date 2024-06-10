快訊

青鳥行動登時報廣場「水很深」 設計師自爆：被利用後無預警踢出群組

端午連假最後1天！北返車潮湧進國道 11地雷路段易壅塞

租房連續夢見「詭異小女孩」！床底竟找出同款洋娃娃 他回憶：房仲眼神不對勁

非典思維成為就業資格 美國不只科技業愛用自閉症者

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
自閉症網紅 Rachel Lowenstein以協助其他自閉症者為職志 。Lowenstein的IG
自閉症網紅 Rachel Lowenstein以協助其他自閉症者為職志 。Lowenstein的IG

華爾街日報報導，人工智慧（AI）、網路安全在內科技業者錄用自閉症患者的趨勢，正漸漸擴大到銀行、零售等其他行業。

微軟、思愛普（SAP）、Salesforce等科技巨人向來都有招募並留用非典型思維模式的員工計畫。如今，其他行業也開始認同這些自閉症和其他神經多樣性類型者所擁有的特殊技能。

在科技業，思維獨特者的比例偏高這個現象已相當普遍。馬斯克便公開表示自己有亞斯伯格症候群。身陷囹圄的班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）在獄中要求使用注意力缺陷過動症（ADHD）藥物。

AI軟體公司Palantir Technologies執行長卡普（Alex Karp）上個月也自稱是一個「過動、外人不懂又有閱讀障礙的邊緣人」。他說：「只要你能夠交付結果，科技業對任何性格都非常寬容。」

新冠肺炎疫情過後，各界漸漸關注心理健康，也有越來越多的企業發現，非典思維方式可以是一種資格，而非失能。

專家表示，有些自閉症工作者能夠在重複性的任務長時間工作，譬如為電腦視覺系統標記供AI訓練用的照片和影片，他們之中也有人擅長圖形辨識，因此在識別網路安全漏洞或在大量程式碼中發現微小錯誤方面表現出色。他們也有創意和超乎常人的專注能力。

安永（Ernst & Young）的神經多樣性類型員工數已是四年前的十倍有餘，尤其近兩年激增。安永主管 Hiren Shukla表示，原因之一是這些人在標示生成式AI方面表現出色。

這家會計事務所自閉症員工還替公司開發一些可以撰寫合約或掃描大量公司文件（如電子郵件和備忘錄）來識別稅負減免的系統。

企業也開始運用新工具來支持自閉症員工。新創公司Inclusively開發了一個聊天機器人，專供解答不太願意求助人事部的員工。共同創辦人 Charlotte Dales 表示，聊天機器人可以告訴員工一些不為人知的福利，例如訂閱冥想App以助減輕焦慮、降噪耳機和可供備忘的會議轉錄服務。

網路 自閉症

延伸閱讀

端午連假小旅行！十三行博物館佳節「香一夏」 限定香氛手作送咖啡

影／自閉症少年輕罪入獄 卻遭員警拒給藥、裸體審問慘死獄中

吳申梅圓夢嗨翻 富商老公愛相隨閃瞎人

自閉兒語障只說單字 早療+雷射針灸脫口「我要吃餅乾」

相關新聞

美股下半年能否繼續旺？這些族群有望接棒大型科技股

從當前這波股市漲勢從2022年10月起漲以來，投資人一直相信大型科技公司漲勢不停歇，但有人已開始擔心下半年的科技企業獲利...

WWDC前夕 兩強分析師預料將發表AI功能、但短期無助業績

蘋果全球開發者大會（WWDC）將於台北時間明天凌晨1時登場，預料將揭曉短期和長期的人工智慧（AI）進展，無論對硬體製造商...

非典思維成為就業資格 美國不只科技業愛用自閉症者

華爾街日報報導，人工智慧（AI）、網路安全在內科技業者錄用自閉症患者的趨勢，正漸漸擴大到銀行、零售等其他行業。

比亞迪搭載英國威廉王子 陸新能源車歐洲市佔率提升

2022年3月，英國威廉王子與凱特王妃出訪大西洋西側島國巴哈馬參加活動，結果前來接駕的是一輛挂上皇室標誌的中國大陸產比亞...

物價升、群眾抵制 星巴克營收狂跌

物價飆升、抵制活動與勞工抗議，過去人手一杯的星巴克，如今成人人喊打的過街老鼠！星巴克今年第二季營收、淨利潤雙雙下滑，主要因為物價飆升，民眾減少高價產品的消費；加上星巴克被視為支持以色列的企業之一，反對

G7傳警告中國小型銀行 勿助俄侵烏

路透社引述消息人士稱，七國集團(G7)將警告中國大陸小型銀行，須停止協助俄羅斯入侵烏克蘭的行動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。