比亞迪搭載英國威廉王子 陸新能源車歐洲市佔率提升

2022年3月，英國威廉王子與凱特王妃出訪大西洋西側島國巴哈馬參加活動，結果前來接駕的是一輛挂上皇室標誌的中國大陸產比亞迪唐EV。該照片公開後，引起了關注。也意外為比亞迪做了一次免費廣告。

新浪網報導，雖然巴哈馬用什麼車來迎接英國貴賓是巴哈馬國的安排，但肯定也得到英國方面的同意。為什麼不用英國品牌的車，巴哈馬政府也不可能安排不了一輛英國豪車來接載英國貴賓，顯然這安排和比亞迪的環保概念有關。比亞迪唐EV不僅是輛可靠的電動環保車，車的舒適度也不亞於英國豪車。

根據英國汽車製造商和貿易商協會(SMMT)最新數據，中國汽車品牌在英國市場5月銷量實現全面增長。其中比亞迪5月銷量較去年同期增長近27倍，上汽和長城汽車也有明顯增長，美國汽車品牌銷量則出現下滑。由於美國與歐洲都將對中國電重汽車課徵高關稅，可能是許多消費者趕在提高關稅前下單。

另據《快科技》網報導，英國汽車製造商和貿易商協會的數據顯示，中國大陸汽車近期在英國的銷量以比亞迪表現最為突出，5月註冊量達到596輛，同比去年增長近2700%。此外，上汽名爵和長城歐拉也分別實現了近15%和206%的增長率，分別達到7223輛和101輛。

報導說，與此同時，一些美國汽車品牌在英國市場的表現則不盡人意，特斯拉5月在英國的註冊量下降8%，福特更是下降31%，截至5月底，特斯拉和福特在英國的註冊量分別下降了近12.6%和16%。