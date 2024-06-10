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物價升、群眾抵制 星巴克營收狂跌

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

物價飆升、抵制活動與勞工抗議，過去人手一杯的星巴克，如今成人人喊打的過街老鼠！星巴克今年第二季營收、淨利潤雙雙下滑，主要因為物價飆升，民眾減少高價產品的消費；加上星巴克被視為支持以色列的企業之一，反對以色列的抗議民眾開始抵制該品牌。

挺以色列企業遭抵制

時代周刊》報導，以哈戰爭延燒至今，以色列不斷轟炸加薩走廊的行為也引發國際不滿，在美國就有許多民眾發起反以色列的抗議活動。星巴克與麥當勞等品牌被視為支持以色列軍事行動，活動人士也敦促眾人抵制這些企業。

星巴克執行長納拉西姆漢表示，2024年首月銷售成績已放緩，更導致其股價下跌，「我們在中東地區的業務已經受到負面影響，而隨著社會對我們立場的誤解，也連帶牽連到美國的市場」。

星巴克最新發布的財報也顯示，該公司2024年第二季度的營收、淨利潤雙雙下滑，全球營收為85.6億美元，同比下降了約2%；淨利潤7.72億美元，同比下降15%。

通膨、抵制成挑戰

BBC》報導，星巴克除了面臨到以哈戰爭的影響，外加美國過去幾個月來的通膨指數仍超過3%，連帶產品價格高漲，星巴克也不例外。

曾是星巴克常客的懷特表示，他在最近幾個月停止在星巴克購物，不僅是因為通貨膨脹，星巴克試圖阻止工人加入會，也引發懷特的不滿。他認為，「星巴克太自滿了」，試圖壓榨顧客與勞工來獲利。

美國銀行分析師瑟納托雷表示，其實大多數咖啡店家都有調漲價格，但只有星巴克銷售額急遽下滑，這可能與抵制活動有關。她強調，星巴克要扭轉局面相當困難，唯一的方式就是試圖減少反對聲浪。

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