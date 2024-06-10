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葛洛斯的另類投資跟媽媽有關 本周郵票拍賣可望拍出6.5億元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
葛洛斯收藏的1868年面額1美分的Z型暗紋郵票（Z Grill），在拍賣前的估價達400萬至500萬美元。（網路照片，Siegel Auctions拍賣行提供）
葛洛斯收藏的1868年面額1美分的Z型暗紋郵票（Z Grill），在拍賣前的估價達400萬至500萬美元。（網路照片，Siegel Auctions拍賣行提供）

宿昔擁有「債券天王」封號的知名投資人葛洛斯（ Bill Gross）本周尋求要創下一項另類投資紀錄，他的稀有美國郵票收藏品將在紐約進行拍賣，成為鎂光燈焦點。

英國金融時報報導，葛洛斯擁有史上最完整美國郵票收藏品，本周五、周六將在紐約的羅伯特西格爾拍賣行（Robert A Siegel ）進行逐件拍賣。拍賣前的估價顯示，這場拍賣的總成交額可能達1,500萬至2,000萬美元（新台幣約6.48億美元），並且創下單一美國郵票收藏品的拍賣紀錄。

其中最具價值的一枚郵票，是1868年面額1美分的Z型暗紋郵票（Z Grill），如果依據拍賣前估價的400萬美元至500萬美元拍出，將刷新單枚美國郵票的拍賣紀錄，而唯一的另一枚則是由紐約公共圖書館擁有。

目前的郵票拍賣紀錄是去年所創下，當時是一枚被稱為「倒置的珍妮」（Inverted Jenny）的「倒飛機」郵票以200萬美元拍出，這款郵票因印刷失誤而讓飛機印反，全球只有100張。

葛洛斯是債券投資巨擘品浩（PIMCO）共同創辦人，他40年來投資人撰寫每月投資展望，針對市場提供各種見解。他的集郵嗜好來自母親，她在1930年代和1970年代收購郵票，希望最終能藉此支付葛洛斯的大學教育費用。

但當葛洛斯當時試圖賣掉這些郵票時，所獲得的報價，只有母親收購時金額的一小部分。這讓葛洛斯產生興趣，想要辨別和買進未來可能成為一項好投資的郵票。

葛洛斯說：「我媽有好的構想，卻沒有買到合適的郵票。」

因此，葛洛斯著手要證明郵票就像高級紅酒和精緻藝術一樣，會是一項兼具投資性質的嗜好。他聘請集郵顧問施瑞夫（Charles Shreve），並且在觀看美式足球賽的同時瀏覽拍賣目錄。他還享受在深夜把所購收藏品貼進集郵冊的「儀式」。

葛洛斯表示：「根據我的定義，收藏是在混亂中創造秩序。這能夠吸引我的個性。」

葛洛斯近年來已經賣出5,000萬價值的郵票，包括一套創紀錄的罕見英國郵票收藏品。華盛頓國家郵政博物館還以葛洛斯為一個展區命名，表彰他捐贈了價值1,000萬美元的贈物。

如今，葛洛斯正在退出集郵領域，原因是他相信集郵市場即將「修正」。他說，集郵市場「以往有兒童作為基礎。這現在已經不存在了」

曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。路透
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。路透

紐約 美國 葛洛斯

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