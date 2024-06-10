撕破臉！以國戰時內閣成員甘茨辭職 嗆總理內唐亞胡阻礙「真正勝利」

以色列前參謀總長甘茨（Benny Gantz）9日晚間宣布退出政府並要求提前在秋季前舉行大選，以美國為首的國際盟友可能加大對總理內唐亞胡施壓，內唐亞胡恐怕更仰賴聯合政府內的極右派閣員。

甘茨曾任國防部長，亦是戰時內閣3名成員之一，他上個月曾揚言，倘若內唐亞胡未能於6月8日前批准加薩戰後計畫，他將退出戰時內閣。而此次他帶領中間偏右的國家聯盟黨（National Unity）共8名國會議員退出政府，應不至於導致聯合政府垮台。

甘茨在請辭聲明中表示，「去年10月7日之後，國家聯盟黨一如成千上萬愛國的以色列人動員起來加入聯合政府，儘管我們知道這是一個糟糕的政府，」他說，可是內唐亞胡阻礙了以色列實現「真正勝利」，因此國家聯盟黨懷著沉重心情離開緊急政府。