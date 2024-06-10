快訊

WWDC 2024開發者大會今晚登場！蘋果「AI」10大亮點搶先看

端午取「午時水」這時段最旺財 4生肖快破煞轉運

經濟部撤銷市府廢止SRF電廠處分 地方批橫柴入灶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撕破臉！以國戰時內閣成員甘茨辭職 嗆總理內唐亞胡阻礙「真正勝利」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列戰時內閣成員甘茨9日晚間宣布退出政府並要求提前在秋季前舉行大選。歐新社
以色列戰時內閣成員甘茨9日晚間宣布退出政府並要求提前在秋季前舉行大選。歐新社

以色列前參謀總長甘茨（Benny Gantz）9日晚間宣布退出政府並要求提前在秋季前舉行大選，以美國為首的國際盟友可能加大對總理內唐亞胡施壓，內唐亞胡恐怕更仰賴聯合政府內的極右派閣員。

甘茨曾任國防部長，亦是戰時內閣3名成員之一，他上個月曾揚言，倘若內唐亞胡未能於6月8日前批准加薩戰後計畫，他將退出戰時內閣。而此次他帶領中間偏右的國家聯盟黨（National Unity）共8名國會議員退出政府，應不至於導致聯合政府垮台。

甘茨在請辭聲明中表示，「去年10月7日之後，國家聯盟黨一如成千上萬愛國的以色列人動員起來加入聯合政府，儘管我們知道這是一個糟糕的政府，」他說，可是內唐亞胡阻礙了以色列實現「真正勝利」，因此國家聯盟黨懷著沉重心情離開緊急政府。

以色列 內唐亞胡 內閣

延伸閱讀

以色列戰時內閣部長甘茨辭職 要求提前大選

律師妻發內唐亞胡逮捕令恐遭制裁 男星庫隆尼槓上白宮批離譜

CIA報告曝：內唐亞胡可能不甩美國壓力 不制定戰後計畫

愛妻助發內唐亞胡逮捕令恐遭制裁！傳喬治克隆尼曾致電白宮關切

相關新聞

撕破臉！以國戰時內閣成員甘茨辭職 嗆總理內唐亞胡阻礙「真正勝利」

以色列前參謀總長甘茨（Benny Gantz）9日晚間宣布退出政府並要求提前在秋季前舉行大選，以美國為首的國際盟友可能加...

市場押注 Fed今年降息2碼…預測9月是最可行啟動時點

美國聯準會（Fed）本周預料按兵不動，但將為下半年的政策路線定調，主席鮑爾可能提供迄今最明確的降息時程，市場預期Fed將...

市場預估 本周Fed利率不動、日銀減少購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）本周預料利率按兵不動，但將為下半年的政策路線定調，主席鮑爾可能提供迄今最明確的降息時程，市場預期聯準...

勞動市場相關數據…Fed決策關鍵

彭博資訊經濟學家認為，由於美國通膨率預料將繼續持穩，就業市場最快可能8月減弱、以及失業率可能攀揚，將成為聯準會（Fed）...

日銀可能暗示7月升息

日本銀行（央行）本周預料將縮減每月購買公債的規模，為未來的縮減資產負債表規模奠定基礎，總裁植田和男也將暗示在7月升息。

美中貿易角力 石墨成新戰場…華府施壓電動車與電池製造商

電動車電池的關鍵原料石墨，已成為美中科技貿易戰的最新戰線，華府正以關稅施壓電動車與電池製造商，建立排除中國大陸的石墨陽極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。