市場預估 本周Fed利率不動、日銀減少購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）本周預料利率按兵不動，但將為下半年的政策路線定調，主席鮑爾可能提供迄今最明確的降息時程，市場預期聯準會將調降今年降息幅度至兩碼，九月開始降息。除了美國，日本銀行（央行）本周預料將縮減每月購買公債的規模，為未來的縮減資產負債表規模奠定基礎，總裁植田和男也將暗示將在七月升息。

聯準會將在台北時間十三日凌晨二時公布決策，預料將維持基準利率區間於百分之五點二五至五點五不變。彭博資訊訪調經濟學家的結果顯示，百分之四十一預期聯準會點狀圖將透露今年底前會降息兩碼，少於三月點狀圖顯露的三碼，另外百分之四十一則預測年底前只會降息一碼，甚至不降息。

分析師預期，美國將在九月降息。彭博經濟學家指出，若聯準會今年要降息，光是通膨數據還不足以促使聯準會七月降息，除非下一份就業報告意外疲軟，同時基於十一月總統大選的政治敏感性，屆時開始降息可能引發爭議，因此最可行的啟動時點是九月，接著十二月再降息一碼。

雖然聯準會官員對不願明確說明觸動降息的經濟情勢，但彭博訪調的六成經濟學家認為，一大關鍵是連三個月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）降溫，以及出現「勞動市場趨緩的明確證據」。

除了聯準會，日銀也將於十四日公布利率決策，市場預期，日銀將維持基準利率區間於零至百分之○點一範圍不變，但日經新聞已引述知情人士指出，官員可能討論是否要縮減現為每月約六兆日圓的購債規模。