陸企鋰電池輸美 又添路障…眾議員要求國安部禁止採購

中國大陸電池企業近來「出海」障礙愈來愈多，陸媒財新網指出，美國多名眾議員提案，要求美國國土安全部暫停向寧德時代、比亞迪等六家陸企採購鋰電池。

界面新聞指出，美中戰略競爭特別委員會網站7日公告一項消息指出，共和黨籍主席穆勒納爾等多位議員，已共同提出「擺脫依賴外國對手電池法案」，要求禁止美國國土安全部向六家中國大陸鋰電池企業採購電池，並且希望推動供應鏈與美國地緣政治對手「脫鉤」。

美中戰略競爭特別委員會表示，寧德時代可能會在電動車安裝惡意軟體，從而蒐集車主的敏感資訊，並關閉電動車充電網或電池儲能係統，甚至通過硬體滲透使目標車輛失效。

這項法案仍待參眾兩院表決通過、美國總統簽署等一系列流程。這六家公司包括寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能等。

美國去年底通過的2024年度國防授權法，禁止國防部向寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科、海辰儲能等六家陸企，將於2027年10月生效。