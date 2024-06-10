勞動市場相關數據…Fed決策關鍵

彭博資訊經濟學家認為，由於美國通膨率預料將繼續持穩，就業市場最快可能8月減弱、以及失業率可能攀揚，將成為聯準會（Fed）9月啟動降息的根據。

美國上周公布的5月就業人數增量多於預期，但失業率意外上揚，呈現好壞參半景象，現實情況要看下月出爐的修正數據，但重點在於Fed官員如何解讀。彭博經濟學家認為，失業率上揚較接近就業市場的現實，因為目前基本每月就業增加人數可能不到10萬人。

上次會議紀錄顯示，Fed官員預期失業率將在今年某個時間點攀峰，之後下滑，若Fed維持相同看法，可能不會過度解讀5月失業率攀升，視之為正常發展。Fed本周也將公布最新經濟預測，可能上調今年失業率預估0.1個百分點至4%。至於非農就業人口持續勁增，Fed也可能繼續解讀為移民正在支撐勞動市場。

近期而言，本周公布的消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）將是牽動Fed決策關鍵因素，不過Fed偏好的通膨指標-個人消費支出（PCE）平減指數預料將降至2.7%，之後會因基期效應而走揚。

這意味著會帶動Fed在9月降息的唯一因素，就是勞動市場。彭博經濟學家的分析顯示，美國就業市場最快將在8月大幅走緩，加上失業率上揚，可能成為9月開始降息的論據。