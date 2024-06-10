勞動市場相關數據…Fed決策關鍵

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

彭博資訊經濟學家認為，由於美國通膨率預料將繼續持穩，就業市場最快可能8月減弱、以及失業率可能攀揚，將成為聯準會（Fed）9月啟動降息的根據。

美國上周公布的5月就業人數增量多於預期，但失業率意外上揚，呈現好壞參半景象，現實情況要看下月出爐的修正數據，但重點在於Fed官員如何解讀。彭博經濟學家認為，失業率上揚較接近就業市場的現實，因為目前基本每月就業增加人數可能不到10萬人。

上次會議紀錄顯示，Fed官員預期失業率將在今年某個時間點攀峰，之後下滑，若Fed維持相同看法，可能不會過度解讀5月失業率攀升，視之為正常發展。Fed本周也將公布最新經濟預測，可能上調今年失業率預估0.1個百分點至4%。至於非農就業人口持續勁增，Fed也可能繼續解讀為移民正在支撐勞動市場。

近期而言，本周公布的消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）將是牽動Fed決策關鍵因素，不過Fed偏好的通膨指標-個人消費支出（PCE）平減指數預料將降至2.7%，之後會因基期效應而走揚。

這意味著會帶動Fed在9月降息的唯一因素，就是勞動市場。彭博經濟學家的分析顯示，美國就業市場最快將在8月大幅走緩，加上失業率上揚，可能成為9月開始降息的論據。

Fed 失業率

延伸閱讀

維持利率不變？聯準會12日將公布利率決定 今年預計降息次數可能下修

Fed 9月下調利率機率 降至五成

Fed降息恐延後美股淡定 台積電ADR單周勁揚8.9%

拜登狂做球給鮑爾＝降息前兆？網預言：6月會降一碼

相關新聞

市場押注 Fed今年降息2碼…預測9月是最可行啟動時點

美國聯準會（Fed）本周預料按兵不動，但將為下半年的政策路線定調，主席鮑爾可能提供迄今最明確的降息時程，市場預期Fed將...

市場預估 本周Fed利率不動、日銀減少購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）本周預料利率按兵不動，但將為下半年的政策路線定調，主席鮑爾可能提供迄今最明確的降息時程，市場預期聯準...

勞動市場相關數據…Fed決策關鍵

彭博資訊經濟學家認為，由於美國通膨率預料將繼續持穩，就業市場最快可能8月減弱、以及失業率可能攀揚，將成為聯準會（Fed）...

日銀可能暗示7月升息

日本銀行（央行）本周預料將縮減每月購買公債的規模，為未來的縮減資產負債表規模奠定基礎，總裁植田和男也將暗示在7月升息。

美中貿易角力 石墨成新戰場…華府施壓電動車與電池製造商

電動車電池的關鍵原料石墨，已成為美中科技貿易戰的最新戰線，華府正以關稅施壓電動車與電池製造商，建立排除中國大陸的石墨陽極...

義總理新政 拖慢能源轉型…專家質疑2030年裝置容量難達標

義大利總理梅洛尼率領的右翼執政聯盟，已暫緩在農地設置太陽能面板，原因是會威脅義國的糧食安全。但農民和太陽能專家駁斥這項理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。