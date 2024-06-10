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義總理新政 拖慢能源轉型…專家質疑2030年裝置容量難達標

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
義大利總理梅洛尼率領的右翼執政聯盟，已暫緩在農地設置太陽能面板。（路透）
義大利總理梅洛尼率領的右翼執政聯盟，已暫緩在農地設置太陽能面板。（路透）

義大利總理梅洛尼率領的右翼執政聯盟，已暫緩在農地設置太陽能面板，原因是會威脅義國的糧食安全。但農民和太陽能專家駁斥這項理由，擔心可能拖慢能源轉型進程。

英國金融時報（FT）報導，羅馬當局5月發布緊急命令，禁止在農業用地的地表裝設太陽能面板，須架高到至少離地2.1公尺處，以利於在面板下方耕作，但如此將推高成本。向來自稱不會否認氣候變遷的梅洛尼說，這項命令是務實措施，避免義大利和農民淪為愚蠢環保意識形態的受害者。

不過，綠能支持者說，這項尚待國會通過的限制措施，令人質疑羅馬當局能否在2030年實現太陽能裝置容量達80百萬瓩（GW）的目標。再生能源專家指出，架高的太陽能面板比傳統型貴上20~40%，降低太陽能產業競爭力。這項命令也禁止農民將土地租給太陽能開發商，要求農民在自家土地上大舉投資再生能源計畫。

太陽能新創業者Terrawatt共同創辦人與執行董事多納提說：「如果我們造成降低投資吸引力的情形，我們將無法及時完成能源轉型。」

梅洛尼的姊夫、義國農業部長羅洛布里吉達也擁護這項禁令，能源部長則反對。義國右翼電視評論員聲稱，從氣泡酒到特種番茄，各種指標性的義大利農產品，都受到貪婪太陽能業者的威脅。然而，許多農民嘲笑這類說法，他們說，不是所有農地都適合生產作物，特別是缺乏灌溉水源的地區。太陽能產業團體Italia Solare估算，義國只需要1%休耕農地，即可達成2030年的太陽能目標。

太陽能產業 義大利 農民

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