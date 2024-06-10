美中貿易角力 石墨成新戰場…華府施壓電動車與電池製造商

電動車電池的關鍵原料石墨，已成為美中科技貿易戰的最新戰線，華府正以關稅施壓電動車與電池製造商，建立排除中國大陸的石墨陽極新供應鏈。

英國金融時報（FT）報導，美國貿易代表署（USTR）已宣布，即便中國大陸把持全球97%的陽極產能，本月起對來自中國大陸的天然與合成石墨陽極課徵25%關稅，2026年起也對在中國大陸加工的天然石墨課徵25%關稅。

不過，美國從明年1月起將對內含中國大陸石墨電池的電動車，提供適用通膨削減法（IRA）的兩年豁免。

顧問業者Fastmarkets電池原料分析師格奧爾基耶夫說，美國在與中國大陸貿易對抗時，石墨已成為美國的弱點，「美國政府被迫承認，若任何車輛要符合IRA的減稅優惠，電池製造商短期內都需要中國的石墨」，「但他們鐵了心要盡快關閉這個漏洞，只給業者幾年時間，從頭打造新的供應鏈」。

首爾New Electric合夥公司合夥人葛雷格里說，陽極約占電池體積50%，卻只占10%成本，使力圖打造符合IRA供應鏈要求的業者，聚焦於採購鋰、鎳、鈷等陰極高價金屬，「在IRA於2022年通過後，中國以外的電動車廠、電池製造商、電池原料生產商，幾乎都完全忽略確保（石墨）替代來源。」

不過，分析師表示，以生產合成石墨的原料針狀焦而言，美國是對中國大陸的淨出口國，該產業應能在三到四年內，把現有廠房轉為生產電池等級的陽極粉末。