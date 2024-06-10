日銀可能暗示7月升息

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
根據彭博訪調，日銀本周預料將縮減每月購債規模，總裁植田和男可能暗示7月升息，牽動日圓走勢。（路透）
根據彭博訪調，日銀本周預料將縮減每月購債規模，總裁植田和男可能暗示7月升息，牽動日圓走勢。（路透）

日本銀行（央行）本周預料將縮減每月購買公債的規模，為未來的縮減資產負債表規模奠定基礎，總裁植田和男也將暗示在7月升息。

市場預期，日銀14日將維持基準利率區間於零至0.1%範圍不變，但先前日經新聞已引述知情人士指出，日銀官員可能討論是否要縮減現為每月約6兆日圓的購債規模。

彭博訪調的65%經濟學家預期，日銀本周將提供調整購債規模的路線圖，以提高購債政策可預測性，54%預估本周就會減少購債，以回應近來疲軟的日圓匯價。受訪經濟學家對縮減規模則沒有共識，51位受訪者裡有七人認為會縮減1兆日圓，其他人則預估縮減規模更小。

同時，彭博訪調的經濟學家中，33%預期日銀將在7月升息，比率高於4月調查的19%。NLI基礎研究所資深經濟學家上野剛志表示，日銀這次想傳遞鴿派訊息的空間不多，因為植田和男4月記者會所傳遞的訊息，反而加速日圓貶勢，「我正在關注任何暗示提前升息可能成為現實的跡象」。

彭博經濟學家認為，日銀的決策聲明和植田和男都將釋出更鷹派的訊號，讓市場為7月升息做好準備，可能繼續對今年春季的「春鬥」勞資談判將帶動工資-物價循環，表達信心。

彭博經濟學家預期，日銀將在7月調升基準利率區間至0.15%-0.25%，接著再於10月上調利率區間至0.4%-0.5%。

彭博 日銀

延伸閱讀

Fed 9月下調利率機率 降至五成

日幣暴跌、國債崩盤...日圓比紙還不如？專家分析：怕激怒美國、不到最後政府不干預

日10年債殖利率觸及11年來高點1% 市場押注日銀7月升息

去日本旅遊…日幣匯率一路走低怎換最划算？ 醫師「7原則」：準備多種支付方式

相關新聞

市場押注 Fed今年降息2碼…預測9月是最可行啟動時點

美國聯準會（Fed）本周預料按兵不動，但將為下半年的政策路線定調，主席鮑爾可能提供迄今最明確的降息時程，市場預期Fed將...

市場預估 本周Fed利率不動、日銀減少購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）本周預料利率按兵不動，但將為下半年的政策路線定調，主席鮑爾可能提供迄今最明確的降息時程，市場預期聯準...

勞動市場相關數據…Fed決策關鍵

彭博資訊經濟學家認為，由於美國通膨率預料將繼續持穩，就業市場最快可能8月減弱、以及失業率可能攀揚，將成為聯準會（Fed）...

日銀可能暗示7月升息

日本銀行（央行）本周預料將縮減每月購買公債的規模，為未來的縮減資產負債表規模奠定基礎，總裁植田和男也將暗示在7月升息。

美中貿易角力 石墨成新戰場…華府施壓電動車與電池製造商

電動車電池的關鍵原料石墨，已成為美中科技貿易戰的最新戰線，華府正以關稅施壓電動車與電池製造商，建立排除中國大陸的石墨陽極...

義總理新政 拖慢能源轉型…專家質疑2030年裝置容量難達標

義大利總理梅洛尼率領的右翼執政聯盟，已暫緩在農地設置太陽能面板，原因是會威脅義國的糧食安全。但農民和太陽能專家駁斥這項理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。