日銀可能暗示7月升息

日本銀行（央行）本周預料將縮減每月購買公債的規模，為未來的縮減資產負債表規模奠定基礎，總裁植田和男也將暗示在7月升息。

市場預期，日銀14日將維持基準利率區間於零至0.1%範圍不變，但先前日經新聞已引述知情人士指出，日銀官員可能討論是否要縮減現為每月約6兆日圓的購債規模。

彭博訪調的65%經濟學家預期，日銀本周將提供調整購債規模的路線圖，以提高購債政策可預測性，54%預估本周就會減少購債，以回應近來疲軟的日圓匯價。受訪經濟學家對縮減規模則沒有共識，51位受訪者裡有七人認為會縮減1兆日圓，其他人則預估縮減規模更小。

同時，彭博訪調的經濟學家中，33%預期日銀將在7月升息，比率高於4月調查的19%。NLI基礎研究所資深經濟學家上野剛志表示，日銀這次想傳遞鴿派訊息的空間不多，因為植田和男4月記者會所傳遞的訊息，反而加速日圓貶勢，「我正在關注任何暗示提前升息可能成為現實的跡象」。

彭博經濟學家認為，日銀的決策聲明和植田和男都將釋出更鷹派的訊號，讓市場為7月升息做好準備，可能繼續對今年春季的「春鬥」勞資談判將帶動工資-物價循環，表達信心。

彭博經濟學家預期，日銀將在7月調升基準利率區間至0.15%-0.25%，接著再於10月上調利率區間至0.4%-0.5%。