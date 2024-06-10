聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓IT外包 瞄準東南亞

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓科技企業面臨人力短缺問題，正積極將外包觸角延伸至東南亞國家。（美聯社）
南韓科技企業面臨人力短缺問題，正積極將外包觸角延伸至東南亞國家。（美聯社）

南韓科技企業面臨軟體開發人才短缺，如今正加速資訊科技（IT）的境外外包，除了印度之外，積極將觸角延伸至東南亞國家。

韓國經濟日報報導，根據韓國貿易工業和能源部調查，2022年南韓有15萬122人在軟體領域就業，比該產業需求少6,374人，缺工率為4.2%，高於同期2.6%的整體缺工率，主要是疫後該領域薪資躍增所致。

此外，人工智慧（AI）和大數據等新技術的到來，也帶動了IT人才的薪資上漲。以南韓網路巨頭Naver為例，該企業2023年薪資支出為2.2兆韓元（16億美元），比2021年高出40.8%。

原先三星電子在越南設有一座研發中心；Lotte Innovate、Naver子公司Naver Labs、IT服務諮詢商Shinhan DS，以及DAOU IDC也都在越南設立辦公室，藉此將業務外包給當地的IT工程師。

但隨著當地的人力成本攀升，南韓的IT公司已把目光轉移至東南亞其他國家，例如柬埔寨、緬甸、以及馬來西亞。

因此，韓企在印度或越南等傳統IT服務外包重鎮以外的國家，積極找尋可以外包的軟體開發人員。

如今柬埔寨將超車越南，成為韓企最青睞的IT外包國家，主因該國相關人才快速增加，且薪資比南韓、甚至越南都要低許多。

儘管柬埔寨的系統軟體開發人員月薪已由五年前增加逾一倍，達到500~700美元，但仍比其他國家低。

南韓軟體開發商Mobile C&C柬埔寨分公司軟體開發主管尹正賢（音譯）說，「柬埔寨軟體開發人員的起薪是南韓的七分之一，且他們的技能和經驗正快速追上南韓同業」，他說，「以此薪資而論，當地工程師的表現令韓企相當滿意」。

相形下，越南中階軟體開發人員月薪介於2,500至3,000美元之間。而根據韓國軟體產業協會（KOSA）資料，南韓系統軟體開發人員平均月薪為4,250美元。

總部位於河內的韓國IT服務外包商TechValley執行長金度妍（音譯）另指出，東南亞國家頂尖的軟體開發人員薪資，目前是南韓的70%。

南韓 薪資 越南

延伸閱讀

南韓醫師6月18日集體停診辦大規模集會 總理：將損害醫界信譽

南海爭議不斷 越南半年造島280公頃

柬埔寨不參加烏克蘭「和平峰會」 洪森稱：是柬國的自主決定

「氣球宣傳戰」升溫 北韓空飄新一輪垃圾氣球

相關新聞

市場押注 Fed今年降息2碼…預測9月是最可行啟動時點

美國聯準會（Fed）本周預料按兵不動，但將為下半年的政策路線定調，主席鮑爾可能提供迄今最明確的降息時程，市場預期Fed將...

市場預估 本周Fed利率不動、日銀減少購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）本周預料利率按兵不動，但將為下半年的政策路線定調，主席鮑爾可能提供迄今最明確的降息時程，市場預期聯準...

勞動市場相關數據…Fed決策關鍵

彭博資訊經濟學家認為，由於美國通膨率預料將繼續持穩，就業市場最快可能8月減弱、以及失業率可能攀揚，將成為聯準會（Fed）...

日銀可能暗示7月升息

日本銀行（央行）本周預料將縮減每月購買公債的規模，為未來的縮減資產負債表規模奠定基礎，總裁植田和男也將暗示在7月升息。

美中貿易角力 石墨成新戰場…華府施壓電動車與電池製造商

電動車電池的關鍵原料石墨，已成為美中科技貿易戰的最新戰線，華府正以關稅施壓電動車與電池製造商，建立排除中國大陸的石墨陽極...

義總理新政 拖慢能源轉型…專家質疑2030年裝置容量難達標

義大利總理梅洛尼率領的右翼執政聯盟，已暫緩在農地設置太陽能面板，原因是會威脅義國的糧食安全。但農民和太陽能專家駁斥這項理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。