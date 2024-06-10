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輝達四檔持股 三漲一跌
人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）股價今年來延續去年的凌厲漲勢，並且陸續增持四家上市公司股票。盤點這四檔股票今年來的表現是三好一壞，持股最多的Recursion製藥股價下跌13%。
申報文件顯示，截至3月底持有安謀控股（Arm）、醫療影像開發商Nano X、音訊識別AI軟體業者SoundHound及Recursion製藥等四家上市公司股票。
輝達持有196萬784股安謀股票，價值2.689億美元，為第二大持股。安謀ADR今年來已大漲82%。
輝達持有173萬883股的SoundHound股票，隨SoundHound股價今年來漲119%，持股價值也增加為834萬美元。Nano X同期也漲23%，市值4.68億美元，輝達持有的5萬9,632股價值也達48萬3,091美元。
至於輝達最大的持股部位是Recursion製藥，共持有770萬6,363股，價值6,940萬美元，但該股今年來下跌13%至8.61美元。
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