各國掀「主權AI」浪潮！為輝達帶來商機 黃仁勳全球奔走再拚成長

在國家安全與自主人工智慧需求下，各國掀起「主權AI」浪潮。華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳近期全球趴趴走，希望擴展各國主權AI業務，這將是公司下一波成長動能。

AI晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳結束15天訪台行程，期間輝達市值在人工智慧晶片業績與需求均成長下，一度衝破3兆美元大關，成為全球資本市場最熱門話題。華爾街日報（Wall Street Journal）報導，各國發展自己的「主權AI」需求，是輝達和美國業者業績飆漲的主因。

甚麼是「主權AI」？各國語言文字不同，在經濟發展與國家安全的需求，以及美中競爭大環境下，從亞洲、中東到歐美，都需要依據各國與主要社群媒體累積的大數據，建立自己的資料庫與自主人工智慧工具，這是各國投入大筆預算發展AI的主因，從政府到企業都需要輝達的晶片及服務。

華爾街日報報導，輝達5月曾指出，主權AI需求去年業務是零，今年將為輝達帶來100億美元的業績。輝達上季260億美元的營收，當中近半來自大型雲端運算業者租用輝達的服務與使用晶片。

報導引用新美國安全中心（Center for a New American Security）學者、前谷歌（Google）及微軟（Microsoft）政策主管查維斯（Pablo Chavez）的說法，有些國家政府對生成式AI革命如何衝擊經濟感到極度焦慮，他們希望在這方面有更多影響力與控制力。

黃仁勳近期到訪世界各國，會見印度、日本、新加坡等國領袖，推動政府與國家級資通訊業者加速投資。他在杜拜曾公開說：「你有數據，數據必須使用與精煉，然後才能擁有自己的國家情報，這不能由他人來代工。」

以人工智慧大國新加坡為例，新加坡的超級運算中心近期已升級使用輝達AI晶片，新加坡電信公司（Singtel）也與輝達合作，擴大資訊範圍廣及東南亞地區的數據中心，官方也致力發展東南亞各國的人工智慧語言模組。

報導指出，中國在非洲也積極推動主權AI業務，銷售數據中心與各項AI工具，但中國自製晶片效能不及美國業者，即使美國對特定國家限制輸出最先進科技，但美國產品還是較受市場歡迎。

輝達營收依靠主要大數據業者如谷歌、微軟、亞馬遜（Amazon）與臉書（Meta）的業務並非長遠之計，財經資訊研究公司CFRA研究員齊諾（Angelo Zino）指出，顯然這業務模式無法持續，問題仍是輝達如何保有實力，主權AI將是創造更高收益的新管道。