加入衛星網路戰局！印度兩大億萬富豪率電信巨擘部署 較勁星鏈

印度兩大億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）及米塔爾（Sunil Bharti Mittal）各自率領的電信巨擘正準備部署衛星網路服務，與試圖插旗印度市場的星鏈（Starlink）一較高下。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，米塔爾掌舵的巴提電信（Bharti Airtel）與英法衛星通訊集團Eutelsat OneWeb的合資企業，最快在本月開始營運；安巴尼旗下信實工業與盧森堡衛星網路業者SES合組的JioSpaceFiber，也有望在年底前加入戰局。

三年多以來營運星鏈的SpaceX試圖插旗印度市場，但尚未獲得主管機關核准，且在2021年因未取得執照便與客戶簽約，遭地方政府譴責。印度總理莫迪去年訪問美國時，執掌SpaceX的馬斯克曾表達亟欲進入印度市場的意願，以服務沒有高速網路的偏遠地區。

米塔爾麾下的公司在印度衛星網路競賽取得領先，已通過所有必要的審核，只要仍由莫迪領導的新政府在選後分配衛星頻譜後，即可上路營運。知情人士說，巴提電信正洽談在沒有傳統寬頻網路的偏遠地區提供網際網路給印度陸、海軍，與對手相比已搶占先機。

安巴尼的信實工業則仍在等待印度太空產業主管機關IN-SPACe核准。信實可能會在年度大會上說明JioSpaceFiber全面投入營運的計畫，消息人士說，這場會議通常在8月舉行，安巴尼常在會中發表重大聲明。

然而，即便安巴尼與米塔爾搶在馬斯克之前獲得批准，可能難以匹敵擁有6,000多顆低軌衛星的星鏈，以及SpaceX在重複使用火箭領域幾近獨霸的地位。一名產業主管說，星鏈的布局完善，可以很快在印度啟用，但「他們沒有門路進入印度，因而大幅落後」。

日本自衛隊近期開始試用星鏈，為兩艘海上自衛隊的訓練船隻配備星鏈的衛星天線，使智慧手機等裝置得以連上高速網路。海上自衛隊說，未來三年內打算在於約九成的水上船隻部署星鏈，藉由這項福利吸引年輕的兵源。