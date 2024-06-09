快訊

以軍突襲帶回4人質！最血腥的襲擊之一 哈瑪斯：屠殺反釀部分人質喪命

北市房客砍殺二房東！驚悚「臟器外露」血流一地 犯嫌嚇逃新竹自首

因應歐盟加稅 Volvo將電動車生產自大陸移往比利時

中央社／ 台北9日電
路透社今天引述英國泰晤士報8日報導，瑞典富豪汽車已開始將其在中國生產的電動車，轉移到比利時生產。報導直指，此舉是因應歐盟將打擊中國對車輛出口的補貼。路透
路透社今天引述英國泰晤士報8日報導，瑞典富豪汽車已開始將其在中國生產的電動車，轉移到比利時生產。報導直指，此舉是因應歐盟將打擊中國對車輛出口的補貼。路透

路透社今天引述英國泰晤士報8日報導，瑞典富豪（Volvo）汽車已開始將其在中國生產的電動車，轉移到比利時生產。報導直指，此舉是因應歐盟將打擊中國對車輛出口的補貼。

報導引述富豪內部人士說法指出，如果徵收關稅，目前由中國吉利汽車擁有多數股份的富豪，正在考慮停止向歐洲銷售中國製造的電動車。

報導指出，富豪一些銷往英國的特定車型，也可能轉往比利時製造。

對於這一消息，富豪到目前為止並沒有作出回應。

2023年10月4日，歐盟執行委員會針對中國製電動車是否接受扭曲性補貼正式啟動調查，以決定是否需要徵收額外關稅，調查期間最長為13個月。而歐盟執行委員會可在調查開始9個月後，徵收臨時性的反補貼稅。

中國和歐盟之間的關係因俄羅斯入侵烏克蘭後，北京與莫斯科關係更加密切等因素而變得緊張。歐盟正在尋求減少對世界第二大經濟體的依賴，特別是對其綠色轉型所需的材料和產品的依賴。

北京 歐盟 比利時 電動

延伸閱讀

「內捲」過頭？陸電動車車企高層嘆過度 龍頭比亞迪：捲才是本質

中歐人權對話本月重慶登場 歐方罕見獲准實地考察西藏

德國之聲客座評論／歐洲大選後的極右翼黨 是否會成為北京助手？

轉型電動車… 燃油車新規從嚴上路 要更省油

相關新聞

維持利率不變？聯準會12日將公布利率決定 今年預計降息次數可能下修

美國聯邦準備理事會（Fed）本周可能維持利率不變，但隨著政策制定者消化一系列經濟數據，今年預計降息次數可能會減少

大股東表態了！不挺馬斯克「天價薪酬案」 挪威主權基金將投反對票

挪威1.7兆美元的主權財富基金今天表示，將投票反對批准特斯拉執行長馬斯克560億美元薪酬方案。該方案將於下週進行股東投票...

因應歐盟加稅 Volvo將電動車生產自大陸移往比利時

路透社今天引述英國泰晤士報8日報導，瑞典富豪（Volvo）汽車已開始將其在中國生產的電動車，轉移到比利時生產。報導直指，...

澳洲再生能源投資從去年低點回升 需加大力度達成2030年目標

澳洲潔淨能源委員會發布報告指出，澳洲對大型再生能源專案的投資今年第一季從去年的低點回升，但為達成關鍵的2030年潔淨能源...

峇里島將建地下輕軌！首階段預估將砸284億 陸法德企業有意承攬工程

峇里島預計建設地下輕軌系統，印尼交通部日前透露，首期階段預計耗資8.76億美元，將建造從峇里島國際機場至庫塔市區共6.0...

將終止為期5年的能源探勘禁令 紐西蘭環保組織強烈反對

紐西蘭政府今天表示，計劃撤銷為期5年的新石油和天然氣探勘禁令，此舉引發政治對手和環保組織強烈反對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。