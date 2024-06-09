年初被酸AI泡沫破了 「投資黃仁勳」不到半年…他賺第3桶金

一名日本網友10年前買進輝達，於6日曝光成果，投入近30萬元翻了280倍，大把賺進8300萬元，羨煞不少股友。同日，台灣網友也陸續曬出獲利，一名投資人分享他的第一桶金靠工作存了10年，以錢滾錢的方式，第二桶金只花了一年，沒想到，第三桶金因為「投資黃仁勳」快速短短半年就達成。

該投資人在Dcard以「第一桶金靠工作賺，第二三桶金靠投資黃仁勳」為題發文表示，他回想1月底曾分享「第一桶金存了十年，第二桶金卻只花了一年」，當時談及2023年初抱輝達等美股，心得是靠「錢賺錢」比較快，卻遇到一堆酸民冷嘲熱諷「又來一個少年股神」、「沒賣掉就只是帳面數據」，幸好他不為所動，順勢整理其他持股轉至輝達（美股NVDA），他驚訝「原本想說今年年中能不能讓總資產到達250萬，結果才6月初居然達到300萬了！」

對帳單中可見2持股標的，一檔為輝達總預估損益3.4萬美元（約110萬元新台幣），另檔為輝達為主的ETF「GraniteShares 2倍多頭NVIDIA每日交易所交易基金（NVDL）」總預估損益1922美元（約6.2萬元新台幣），帳戶總現值近300萬元新台幣。

投資人指出，中間經歷4月下殺，一度以為又回到100多萬元，身邊不少人質疑AI泡泡是不是終於破了，「現在回頭看，果然好公司的股票就是要好好抱」。他直喊「最終一桶金靠NVDA、另一桶靠與NVDA相關的台股，終於又達成一個人生里程碑了」，且不打算獲利了結出場，「我是覺得股價創新高的時候不要賣股票啦，頂多降槓桿而已」。

網友紛紛回應，「也太強了吧」、「你用錢滾錢，已經贏過中位數的人了」。不過，原PO透露「還是要嘴一下TSLA（特斯拉），到現在我唯一還在賠錢的持股」，買特斯拉住山頂的人跟著哀嘆「想認賠買輝達了QQ」、「人家all in輝達賺翻，我all in特斯拉」。

看好AI趨勢的股友也分享「我跟你差不多，我是年初破200萬，5月底破300萬」，甚至有人買「黃仁勳概念股」的慧友86張，幸運連5天開盤跳空漲停總報酬率83%、獲利160萬元，寫道「謝謝老黃讓我4天多存一桶金」。