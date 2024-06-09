快訊

欠租房客砍殺二房東 北市社會局證實「皆為列冊長者」：未有相關刑事紀錄

端午最新病況曝光…彰化姊妹搶救第109天「昏迷指數3」 姊姊四肢出現萎縮

跟著輝達投資一定賺？四檔持股今年表現三好一壞 這檔跌慘了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年初被酸AI泡沫破了 「投資黃仁勳」不到半年…他賺第3桶金

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

一名日本網友10年前買進輝達，於6日曝光成果，投入近30萬元翻了280倍，大把賺進8300萬元，羨煞不少股友。同日，台灣網友也陸續曬出獲利，一名投資人分享他的第一桶金靠工作存了10年，以錢滾錢的方式，第二桶金只花了一年，沒想到，第三桶金因為「投資黃仁勳」快速短短半年就達成。

該投資人在Dcard「第一桶金靠工作賺，第二三桶金靠投資黃仁勳」為題發文表示，他回想1月底曾分享「第一桶金存了十年，第二桶金卻只花了一年」，當時談及2023年初抱輝達等美股，心得是靠「錢賺錢」比較快，卻遇到一堆酸民冷嘲熱諷「又來一個少年股神」、「沒賣掉就只是帳面數據」，幸好他不為所動，順勢整理其他持股轉至輝達（美股NVDA），他驚訝「原本想說今年年中能不能讓總資產到達250萬，結果才6月初居然達到300萬了！」

對帳單中可見2持股標的，一檔為輝達總預估損益3.4萬美元（約110萬元新台幣），另檔為輝達為主的ETF「GraniteShares 2倍多頭NVIDIA每日交易所交易基金（NVDL）」總預估損益1922美元（約6.2萬元新台幣），帳戶總現值近300萬元新台幣。

投資人指出，中間經歷4月下殺，一度以為又回到100多萬元，身邊不少人質疑AI泡泡是不是終於破了，「現在回頭看，果然好公司的股票就是要好好抱」。他直喊「最終一桶金靠NVDA、另一桶靠與NVDA相關的台股，終於又達成一個人生里程碑了」，且不打算獲利了結出場，「我是覺得股價創新高的時候不要賣股票啦，頂多降槓桿而已」。

網友紛紛回應，「也太強了吧」、「你用錢滾錢，已經贏過中位數的人了」。不過，原PO透露「還是要嘴一下TSLA（特斯拉），到現在我唯一還在賠錢的持股」，買特斯拉住山頂的人跟著哀嘆「想認賠買輝達了QQ」、「人家all in輝達賺翻，我all in特斯拉」。

看好AI趨勢的股友也分享「我跟你差不多，我是年初破200萬，5月底破300萬」，甚至有人買「黃仁勳概念股」的慧友86張，幸運連5天開盤跳空漲停總報酬率83%、獲利160萬元，寫道「謝謝老黃讓我4天多存一桶金」。

Dcard NVIDIA 美股 輝達 黃仁勳

相關新聞

跟著輝達投資一定賺？四檔持股今年表現三好一壞 這檔跌慘了

人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）是去年來表現最好的股票之一，也陸續增持了四家上市公司股票。這四檔股票今年來的...

維持利率不變？聯準會12日將公布利率決定 今年預計降息次數可能下修

美國聯邦準備理事會（Fed）本周可能維持利率不變，但隨著政策制定者消化一系列經濟數據，今年預計降息次數可能會減少

大股東表態了！不挺馬斯克「天價薪酬案」 挪威主權基金將投反對票

挪威1.7兆美元的主權財富基金今天表示，將投票反對批准特斯拉執行長馬斯克560億美元薪酬方案。該方案將於下週進行股東投票...

加入衛星網路戰局！印度兩大億萬富豪率電信巨擘部署 較勁星鏈

印度兩大億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）及米塔爾（Sunil Bharti Mittal）各自率領的電信巨擘...

年初被酸AI泡沫破了 「投資黃仁勳」不到半年…他賺第3桶金

一名日本網友10年前買進輝達，於6日曝光成果，投入近30萬元翻了280倍，大把賺進8300萬元，羨煞不少股友。同日，台灣網友也...

因應歐盟加稅 Volvo將電動車生產自大陸移往比利時

路透社今天引述英國泰晤士報8日報導，瑞典富豪（Volvo）汽車已開始將其在中國生產的電動車，轉移到比利時生產。報導直指，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。