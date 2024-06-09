快訊

致死率達5成！日本食人菌病例創新高 高齡者留意「3症狀」幾十小時恐休克

澳洲再生能源投資從去年低點回升 需加大力度達成2030年目標

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導
澳洲的中間偏左政府的目標是在2030年底前，使澳洲有82%電力供應來自再生能源。但即使政府已承諾投入超過400億澳幣為新的風能、太陽能和電池計畫提供支持，目前仍遠未達到目標。圖為雪梨查茨伍德的一棟住宅公寓大樓前，可以看到一組相連的太陽能電池板。示意圖。路透資料照
澳洲的中間偏左政府的目標是在2030年底前，使澳洲有82%電力供應來自再生能源。但即使政府已承諾投入超過400億澳幣為新的風能、太陽能和電池計畫提供支持，目前仍遠未達到目標。圖為雪梨查茨伍德的一棟住宅公寓大樓前，可以看到一組相連的太陽能電池板。示意圖。路透資料照

澳洲潔淨能源委員會發布報告指出，澳洲對大型再生能源專案的投資今年第一季從去年的低點回升，但為達成關鍵的2030年潔淨能源目標，必須進一步加大投資力度。

路透社報導，潔淨能源委員會（Clean Energy Council）在季度報告中寫道，今年第一季的大型再生能源專案投資總額為11億澳幣（約新台幣235億元），使12個月內的季度平均投資成長73%，達到6億5900萬澳幣。

今年第一季有5個容量共計為895千瓩（MW）的專案獲得融資承諾。

然而，這份報告指出，澳洲每年需要投資6至7百萬瓩（GW）容量，才能在2030年達到澳洲政府制訂的再生能源目標。

澳洲的中間偏左政府的目標是在2030年底前，使澳洲有82%電力供應來自再生能源。但即使政府已承諾投入超過400億澳幣為新的風能、太陽能和電池計畫提供支持，目前仍遠未達到目標，僅有40%電力來自再生能源。

達成再生能源目標也是實現巴黎協定（Paris Agreement）承諾的關鍵，澳洲政府承諾要在2030年底前將碳排量相較2005年水準削減43%。

澳洲潔淨能源委員會執行長松頓（Kane Thornton）在一份聲明中表示：「這些結果是令人鼓舞的訊號，代表著澳洲的潔淨能源轉型正朝對的方向發展，並正在復甦中。」

再生能源 巴黎協定 澳洲

延伸閱讀

再生能源轉型印度需砸12.4兆 短期內仍倚重燃煤

「應與台灣合作」…澳洲聯邦議員眾院首度聲明 挺台參與WHA

正妹網紅艾庭遊澳洲「當街遭圍毆」 痛毆畫面曝光

法網／直落二拍退澳洲頭號種子 謝淑薇混雙晉級4強

相關新聞

維持利率不變？聯準會12日將公布利率決定 今年預計降息次數可能下修

美國聯邦準備理事會（Fed）本周可能維持利率不變，但隨著政策制定者消化一系列經濟數據，今年預計降息次數可能會減少

大股東表態了！不挺馬斯克「天價薪酬案」 挪威主權基金將投反對票

挪威1.7兆美元的主權財富基金今天表示，將投票反對批准特斯拉執行長馬斯克560億美元薪酬方案。該方案將於下週進行股東投票...

澳洲再生能源投資從去年低點回升 需加大力度達成2030年目標

澳洲潔淨能源委員會發布報告指出，澳洲對大型再生能源專案的投資今年第一季從去年的低點回升，但為達成關鍵的2030年潔淨能源...

峇里島將建地下輕軌！首階段預估將砸284億 陸法德企業有意承攬工程

峇里島預計建設地下輕軌系統，印尼交通部日前透露，首期階段預計耗資8.76億美元，將建造從峇里島國際機場至庫塔市區共6.0...

將終止為期5年的能源探勘禁令 紐西蘭環保組織強烈反對

紐西蘭政府今天表示，計劃撤銷為期5年的新石油和天然氣探勘禁令，此舉引發政治對手和環保組織強烈反對

美國再出手打擊 希音、Temu貨物輸美卡關

美國再出手打擊中國跨境電商希音（Shein）和拼多多旗下Temu。美國海關及邊境保護局（CBP）上周宣布，暫停六家報關行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。