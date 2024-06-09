峇里島將建地下輕軌！首階段預估將砸284億 陸法德企業有意承攬工程

峇里島預計建設地下輕軌系統，印尼交通部日前透露，首期階段預計耗資8.76億美元，將建造從峇里島國際機場至庫塔市區共6.04公里長的輕軌，並設置5個車站。目前已有與中國、法國和德國企業有意承攬鐵路工程。

印尼交通部透露，峇里島地下輕軌（LRT） 首期階段預計耗資8.76億美元（約新台幣284億）。鐵路交通運輸總監阿里夫（Arif Anwar）表示，根據規劃，首期工程包括建立一條從峇里島國際機場到庫塔區（Kuta）日落路，總共6.04公里長的軌道和5個車站。

印尼新聞網站Bisnis.comb日前引述阿里夫的說法指出，考量輕軌經過的地區人口稠密，若在道路上建立輕軌可能遇到阻礙，因此決定建立地下輕軌，另外「土地徵用也是其中一個因素」。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）昨天報導，峇里島居民和遊客多年來一直面臨交通擁堵的問題，最近的大塞車發生在去年底的假期期間，特別是往來機場的道路。

當地政府將交通堵塞問題歸咎於道路狹窄、違規停車和龐大車流。目前峇里島尚未建立完善的公共交通系統，部分地區缺乏公車服務。

根據（Detik）點滴網去年的報導，峇里島僅約三成的民眾使用大眾交通工具。

阿里夫說：「中央政府在輕軌規劃過程中，會提供技術援助。峇里省長提出建造輕軌的計畫書後，還得由交通部給予相關建議，最後再得到峇里省長的同意（才能施工）。」

目前已有3個財團有意承攬峇里島鐵路開發計畫，其中包括和中國企業合作的Bumi Indah Prima公司、法國巴黎大眾運輸公司（RATP）和德國西門子（Siemens）。