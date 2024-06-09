大股東表態了！不挺馬斯克「天價薪酬案」 挪威主權基金將投反對票
挪威1.7兆美元的主權財富基金今天表示，將投票反對批准特斯拉執行長馬斯克560億美元薪酬方案。該方案將於下週進行股東投票，德拉瓦州法官今年稍早宣布該方案無效。
根據倫敦證券交易所資料，挪威主權財富基金是特斯拉（Tesla）第8大股東。
馬斯克（Elon Musk）的薪酬是美國企業界執行長最高，2018年獲得批准，但今年稍早被法官宣布無效。法官表示，這一金額高得「難以理解」，對股東不公平。
負責管理挪威主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）讚賞「自2018年以來在馬斯克先生領導下產生的巨大價值」，但「我們仍對薪酬的總規模、績效觸發因素的結構、稀釋以及缺乏關鍵人物風險緩解感到擔憂」。
2018年，挪威主權財富基金對該計畫投了反對票。
挪威央行投資管理公司還說：「我們將繼續尋求與特斯拉就這一主題和其他主題進行建設性對話。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言