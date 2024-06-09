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將終止為期5年的能源探勘禁令 紐西蘭環保組織強烈反對

中央社／ 威靈頓9日綜合外電報導
紐西蘭政府今天表示，計劃撤銷為期5年的新石油和天然氣探勘禁令，此舉引發政治對手和環保組織強烈反對。示意圖。美聯社資料照
紐西蘭政府今天表示，計劃撤銷為期5年的新石油和天然氣探勘禁令，此舉引發政治對手和環保組織強烈反對。示意圖。美聯社資料照

紐西蘭政府今天表示，計劃撤銷為期5年的新石油天然氣探勘禁令，此舉引發政治對手和環保組織強烈反對。

法新社報導，紐西蘭今年提出的一項法案，將終止原先只允許在北島一些陸上油田探勘新石油的禁令。

資源部長瓊斯（Shane Jones）聲稱該禁令阻礙國際投資，損及該國的能源安全。

瓊斯在一份聲明中表示：「天然氣對於維持我們的照明和經濟運轉至關重要，尤其是在電力需求的高峰期間。」

「當上屆政府於2018年推出探勘禁令時…它還減少了對我們已知氣田進一步開發的投資，而這些氣田維持了我們目前的使用水準。」

綠黨（Green Party）聯合領袖史瓦布里克（Chloe Swarbrick）表示，政府正將「石油和天然氣倒入氣候危機之火」。

「通過優先考慮對環境有利而非不利的清潔能源，讓我們可擁有更能久續與高效率的經濟。」

瓊斯還說，終止能源探勘禁令，將象徵旨在刺激投資的「一系列擬議修正案」就此啟動，並表示石油和礦業在2020-21年為國內生產毛額（GDP）貢獻了12億美元。

他表示，政府計劃放寬石油探勘申請的招標方式。

就在這項消息發布的前一天，數千人在紐西蘭最大的城市奧克蘭（Auckland）舉行抗議活動，反對政府另一項提振經濟的措施。

紐西蘭政府的「快審速批」（Fast Track Approvals）法案，將允許繞過多項環境法規，加快重大基礎設施項目的審批流程。

天然氣 石油 紐西蘭 綠黨

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