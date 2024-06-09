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Fed 9月下調利率機率 降至五成

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。 美國聯準會Fed）本周將舉行貨幣政策會議，料將維持基準利率不變，而且在強勁的就業報告發布後，7月啟動降息機率渺茫，而市場認為9月降息的機率也從70%陡降至50%。美元7日應聲上揚，指標性美國10年期公債殖利率升幅為兩個月來最大。

Fed 12日（台北13日凌晨）將公布決策，料將維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.5%不變，會後公布的「點狀圖」可能顯示決策官員下修今年降息預測，減為三次以下。市場聚焦Fed主席鮑爾記者會發言。

交易員認為9月Fed啟動降息機率頂多五五波，比之前估計的70%陡降。

花旗和摩根大通經濟學家原本堅信7月將啟動降息，但就業數據揭曉後也改口。花旗現在認為首次降息時點在9月，摩根大通估計要到11月大選後。安聯集團顧問伊爾艾朗說，5月就業報告已關閉7月降息之門。

Fed 美國聯準會 降息

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