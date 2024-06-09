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Fed降息恐延後美股淡定 台積電ADR單周勁揚8.9%
美國就業報告強到出乎所有分析師所料，聯準會（Fed）降息日程勢必挪後，引發公債殖利率大漲，但美股上周五（7日）僅小跌作收。市場本周將聚焦通膨數據和聯準會（Fed）決策會議，投資人或許會淡定以對，相信經濟軟著陸足以支撐美股。
標普500指數上周五小跌0.1%，那斯達克綜合指數跌0.2%，道瓊工業指數下跌87點。不過，三大指數6月頭一周全都上漲，以那斯達克2.4%漲勢最強，延續5月的6.9%漲勢 。
靠台積電ADR上漲1.4%撐盤，費城半導體指數也僅小跌0.3%。台積電（2330）公布5月營收年增30.1%，令人看好第2季業績將優於展望。一周下來，台積電ADR大漲8.9%，費半漲3.2%。
美國公布5月新增就業多達27.2萬個，遠超經濟學家所料，平均時薪也超出預期，可見利率雖然居高不下，但經濟依然強勁。倒是失業率小幅上揚至4%。
報告發布後，市場預期Fed 首度於9月降息的可能性由一天前的70%降至50%。美國公債殖利率也隨利率預期的變化走高。
不少投資人看來，就業數據對美股而言是利多大於利空。若招聘保持強勁，美國民眾也會繼續消費，這是企業獲利成長的主要成因。
花旗美國證券交易策略主管凱瑟評道：「非常強勁的就業數據應解讀為淨利多，儘管薪資上揚會讓投資人擔心通膨復熾，也讓本周聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策變得更加重要。」
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