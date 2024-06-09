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美就業數據強 淡化延後降息利空

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
美國就業報告強到出乎所有分析師所料，聯準會（Fed）降息日程勢必挪後。路透
美國就業報告強到出乎所有分析師所料，聯準會（Fed）降息日程勢必挪後。路透

美國就業報告強到出乎所有分析師所料，聯準會（Fed）降息日程勢必挪後，引發公債殖利率大漲，但美股上周五（七日）卻僅以小跌作收。外電報導指出，本周公布的通膨數據和聯準會決策會議，或許投資人也會淡定以對，因為投資人對經濟軟著陸足以支撑美股創新高的信心，顯然已超越Fed延後降息的利空。

標普五百周五小跌百分之○點一，科技股集中的那斯達克綜合指數下跌百分之○點二，道瓊工業指數下跌八十七點。不過，三大指數六月的第一周全都上漲，以那斯達克百分之二點四漲勢最強 。

美國公布五月非農新增就業多達二十七點二萬個，遠超經濟學家所料。

報告發布後，市場預期Fed首度於九月降息的可能性由一天前的百分之七十降至百分之五十。

就業數據對美股而言是利多大於利空。若招聘保持強勁，美國民眾也會繼續消費，這是企業獲利成長的主要成因。花旗美國證券交易策略主管凱瑟（Stuart Kaiser）指出，強勁的就業數據應解讀為利多，儘管薪資上揚會讓投資人擔心通膨復熾，也讓本周聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策變得更重要。

本周三將公布五月通膨數字是支持經濟軟著陸又一線索，隨後投資人焦點將轉向Fed於台北時間周四凌晨釋出的降息動向。

標普五百指數今年已漲逾百分之十二，且不斷創下新高。

已經有投資人擔心，美股的漲勢過度集中在輝達（Nvidia）在內的大型科技股。輝達上周市值一度跨越三兆美元大關，等於是台股總市值一點四倍。

投資人 指數 美國

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