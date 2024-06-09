網紅救不了迷因股 遊戲驛站股價跌近四成

迷因股遊戲驛站（GameStop）7日意外提前發布財報，並宣布計劃增發將近7,500萬股，導致這家電玩零售商當日股價收盤暴跌近40%，即使掀起美國迷因股熱潮的網紅吉爾（Keith Gill）睽違三年回歸YouTube直播，也未能扭轉這檔股票跌勢。

彭博資訊報導，原本計劃11日才要公布第1季財報的GameStop，意外在7日提前發表財報，結果營收放緩和虧損的程度都超出市場預期，導致該公司旋即扭轉了稍早上漲逾37%的行情。

網路暱稱「咆哮小貓」（Roaring Kitty）的吉爾，從紐約時間7日中午12點開始直播，大約直播了50分鐘，同時上線人數一度最高達到逾60萬人。幾個同步開直播討論的知名X帳號也吸引到逾10萬名觀眾。然而，GameStop卻在他直播期間因波動而停牌了九次，收盤大跌39%。

吉爾在直播中重申他對GameStop的看法，並證實貼在他Reddit論壇帳號上的大量持股證明是屬於他本人。他並稱讚GameStop執行長暨最大股東柯恩，並表達他對該公司管理團隊重整業務能力的信心。

在他直播期間，GameStop股票總計被交易逾4,000萬股，7日全天交易了逾2.74億股，為該股票自2021年3月來最活躍的一天。