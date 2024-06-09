創投挺六趨勢商機上兆美元 看好半導體、機器人、AI等產業

知名創投人士謝文暄（Wen Hsieh），投資眼光精準，新成立的基金更獲得台積電（2330）、廣達（2382）等相挺。他主要投資製造業新創公司，近來剖析了未來六大趨勢，並稱每個趨勢可能都有上兆美元商機。

謝文暄聚焦於硬科技（硬體），並將此分為六個領域，分別為無所不在的半導體、藍領缺工引發的機器人浪潮、生成式人工智慧（AI）、製造業回流與友岸外包、能源建造基礎、生命科學自動化。他要投資這六大趨勢的「鋤與鏟」（picks and shovels），也就是生產相關產品所需的工具和服務。

他接受日經新聞訪問時說，這些趨勢每個皆有「一兆美元商機」。

謝文暄原本是美國頂級創投公司凱鵬華盈（Kleiner Perkins）合夥人，該公司曾金援Google、亞馬遜等，促成這些科技巨擘崛起。而謝文暄在凱鵬華盈期間，投資了大陸無人機製造商大疆（DJI）與美國燃料電池商Bloom Energy。

他自立門戶成立的創投基金Matter Venture Partners，背後投資者包括台積電、凱鵬華盈、新加坡投資局等，共募得3億美元。

他表達對日本的興趣，形容日本是半導體電子供應鏈的重要環節，並說Sony、被動元件大廠村田（Murata）、羅姆半導體（Rohm）都替電子硬科技供應鏈提供了關鍵基石，他想了解這些公司，參與他們的未來發展。

他說，日本有極佳市場，規模出眾，當地客戶又願意接納機器人等新科技。日本有優秀人才，低利率也是該國優勢之一。

謝文暄指出，AI普及是一大機會，「我認為，從硬體轉往軟體，比從軟體轉向硬體更容易。」日本機器人公司必須明白，客戶不只想買硬體，更想買解決方案，也就是軟體、硬體、加上AI。

Matter Venture Partners成立時，正值美中緊張升溫，美國創投業者想投資大陸新創公司的難度日益提高。該基金未接受陸企資金，目前已投資的八家公司也不包含陸企。

他表示，包括大陸業者的全球硬科技公司，都對地緣政治更為敏感，陸企想在大陸境外另設供應鏈，以便供貨至世界各地。