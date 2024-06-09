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美查東南亞太陽能板 恐加稅

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國國際貿易委員會（ITC）7日初步裁定，東南亞進口的低價太陽能板傷害美企，當局將繼續調查此案。這代表美國朝加徵關稅邁進一步，新稅可能最快7月上路。

ITC初步裁決，合理跡象顯示，馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨進口的太陽能板與太陽能電池，對美國本土製造商造成實質傷害、或威脅造成傷害。ITC以四比零通過提案，商務部將繼續調查外國業者是否傾銷產品，並獲得政府的非法補助，為最快7月加徵關稅鋪路。

美國太陽能板製造商韓華Q Cells（Hanwha Q Cells）、第一太陽能（First Solar）等，4月提出貿易申訴，指控陸企在這四個東南亞國家的工廠，以低於成本的價格出售太陽能板，導致產品湧入美國市場。

申訴業者的代表律師布萊比爾說，獲補助的低價進口太陽能板，阻礙美國製造業的產能擴張，導致生產下滑、產能利用率降低、傷害獲利。

但大陸官員表示，新關稅可能會拖累美國能源轉型的速度、並減緩對抗氣候變遷的腳步。部分外國製造商和美國再生能源業者也表態反對，強調關稅會給大型本土製造商不公平的優勢，也會推升太陽能項目的成本。

太陽能產業協會（SEIA）資深副總艾廷格說：「這是初步裁定，我們會繼續提交資料給ITC，儘管太陽能模組持續進口，但某幾家美國模組廠仍蓬勃發展。」

太陽能電池 美國 關稅

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