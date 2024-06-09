聽新聞
test
0:00 / 0:00

金價雙利空跌破2,300美元 7日重挫逾3%...連三周收黑

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
紐約現貨金價7日重挫超過3%，跌破每英兩2,300美元價位，反映中國央行5月縮手停買黃金、聯準會降息預期減弱的兩大因素衝擊。（路透）
紐約現貨金價7日重挫超過3%，跌破每英兩2,300美元價位，反映中國央行5月縮手停買黃金、聯準會降息預期減弱的兩大因素衝擊。（路透）

金價7日跌破每英兩2,300美元價位，重挫超過3%，跌勢為近三年來最猛，因為美國5月就業報告比預期強，粉碎聯準會（Fed）近期降息的希望，而且報導傳出一年半來大買黃金的中國大陸央行在5月縮手停買，助長看淡後市氣氛。

紐約黃金現貨價格7日收盤大跌3.5%，以每英兩2,293.78美元報收。全周金價跌幅將近1%，連續第三周收黑。

紐約黃金現貨價格 圖／經濟日報提供
紐約黃金現貨價格 圖／經濟日報提供

盛寶銀行首席大宗商品策略師韓森表示，美國5月非農就業人數勁增27.2萬人，遠高於預期，而且工資持續升高，澆熄市場對Fed提早降利率的希望。

Fed決策官員曾表示，必須見到更多證據顯示通膨進一步滑向2%目標，才會考慮調降利率。黃金不孳息，通常利率下滑會提高黃金吸引力。

金價先前曾漲破每英兩2,450美元價位，創新高，但之後就因為Fed利率路徑不明，而陷入狹幅整理區間。

韓森在致客戶報告中另指出，彭博報導披露中國人民銀行（央行）5月暫停買進黃金，中斷之前一連18個月買進的趨勢，也讓金價一蹶不振。報導說，人行5月持有的黃金部位持平在7,280萬金衡英兩（troy ounce）。

他寫道：「我起初認為，作為過去一年來金價大漲的主要推手，中國距離停止買黃金還很遠。但面對破紀錄的高價，暫停買進也是人之常情。」

自2022年11月以來，人行一直大買黃金，世界其他央行也一窩蜂跟進。主要國家央行分散外匯存底，以及地緣政治緊張情勢升高和規避貨幣貶值風險，都使得央行買氣不輟。世界黃金協會（WGC）的資料顯示，今年第1季公家機構購金量升至紀錄高點，其中又以中國大陸是最大買主。

分析師認為，除非央行買盤再起且Fed降息展望改善，否則金價再創新高之路可能遭遇險阻。

道明證券分析師團隊則在致客戶報告中指出，人行暫停買進固然打擊金價，但未必表示買盤就此結束。報告寫道：「暫停買黃金，可能暗示回歸對價格較敏感的操作，畢竟金價已大漲。」

其他金屬7日行情同步下挫。白銀、白金、鈀金全面大跌，銀價重挫7%，寫下2021年2月來最大跌幅。銅價暴跌3.8%，跌到5月2日來最低；錫價跌幅為2022年10月來最大。

大陸央行 金價

延伸閱讀

印度空姐1公斤黃金塞直腸走私 下飛機就被抓

金價收跌1% 受美元和美債殖利率上漲拖累 油價也收黑

金價、鎳價飆 佳龍漲停鎖死、華新大漲逾7%

油價收漲、金價勁揚逾1% 美通膨降溫提振降息預期

相關新聞

Fed降息恐延後美股淡定 台積電ADR單周勁揚8.9%

美國就業報告強到出乎所有分析師所料，聯準會（Fed）降息日程勢必挪後，引發公債殖利率大漲，但美股上周五（7日）僅小跌作收...

財富500大 57家總部在加州 10年之最

加州州長辦公室宣布，依據「財富（Fortune）」最新統計，「財富500大」公司中有57家總部位於加州，是2014年這十...

Fed 9月下調利率機率 降至五成

美國聯準會（Fed）本周將舉行貨幣政策會議，料將維持基準利率不變，而且在強勁的就業報告發布後，7月啟動降息機率渺茫，而市...

創投挺六趨勢商機上兆美元 看好半導體、機器人、AI等產業

知名創投人士謝文暄（Wen Hsieh），投資眼光精準，新成立的基金更獲得台積電、廣達等相挺。他主要投資製造業新創公司，...

美查東南亞太陽能板 恐加稅

美國國際貿易委員會（ITC）7日初步裁定，東南亞進口的低價太陽能板傷害美企，當局將繼續調查此案。這代表美國朝加徵關稅邁進...

金價雙利空跌破2,300美元 7日重挫逾3%...連三周收黑

金價7日跌破每英兩2,300美元價位，重挫超過3%，跌勢為近三年來最猛，因為美國5月就業報告比預期強，粉碎聯準會（Fed...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。