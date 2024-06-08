加拿大擬議油氣碳排限制 多家油砂企業執行長反對

加拿大多家大型油砂生產商執行長在首都渥太華（Ottawa）告訴國會議員，他們支持繳交碳稅，但認為設定石油和天然氣碳排上限這條擬議中的聯邦法律是不必要的立法。

路透社報導，來自桑克爾能源（Suncor Energy）、帝國石油（Imperial Oil）、Cenovus能源、安橋公司（Enbridge）及殼牌集團（Shell）的高階主管透過視訊連線出席加拿大下議院委員會會議，回答關於公司在減少碳排方面所做努力的問題。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的自由黨（Liberal）政府正計劃引進石油和天然氣排放限制，但遭到生產商的強烈反對。生產商認為，這項立法沒有必要，因為加拿大目前已有包括對產業碳排收費在內等監管獎勵措施。

桑克爾執行長克魯格（Rich Kruger）說：「我的確支持在整個經濟體中實施碳定價機制，因為我相信這會推動創新、對所有人產生經濟誘因，從而持續改善業務。」

他說：「但我從根本上擔心，限制碳排的構想會成為生產的限制。」

石油和天然氣產業占加拿大總碳排量1/4以上，是造成最多污染的產業，並在2022年俄羅斯入侵烏克蘭期間因油價飆升取得創紀錄利潤。氣候運動人士表示，這些企業應該將更多收益投入脫碳。

帝國石油執行長寇森（Brad Corson）和Cenovus執行長麥肯錫（Jon McKenzie）附合克魯格的說法，同樣反對設置碳排上限。

寇森說：「加拿大是世界上監管要求最嚴格的地方之一，這就是為什麼談到碳排上限這類問題時，我認為沒必要。加拿大已經有很多其他手段和要求了。」

環保倡議者認為，油砂企業缺乏全面的脫碳策略，儘管他們一再承諾要做。

加拿大環境問題智庫潘比拉研究所（PembinaInstitute）石油和天然氣專案主管布夏爾（Marie-Christine Bouchard）說：「今天的證詞提醒我們，如果加拿大的石油和天然氣產業要確實減排，就迫切需要額外監管。」

加拿大是世界第4大石油生產國，其每天500萬桶的產量大多來自北部亞伯達省（Alberta）的油砂。

桑克爾、帝國石油和Cenovus能源是PathwaysAlliance成員，這個聯盟由油砂生產商組成，打算投資117億美元於碳捕捉與封存（Carbon Capture andStorage, CCS）專案。

但這項計畫進展緩慢，且這個團體在做出最終投資決定前，正在向聯邦和省政府尋求更多公共資金。

麥肯錫說：「在我們動土前，我們需要許多政府許可和批准，我們需要監管的確定性和共同投資承諾。」

這些執行長支持對碳汙染定價，因為這將為Pathways Alliance的碳封存計畫帶來收益流。對此麥肯錫還說，這項規定需要普遍實施，不能只針對一個產業。