是「泰勒絲」也是「拿破崙」！黃仁勳超車戴爾躍全球第13大富豪

隨著自己創辦的公司輝達（NVIDIA）市值觸及3兆美元，輝達執行長黃仁勳也穩定朝全球最富有的人士排行榜的前段班推進。另一方面，黃仁勳也是外媒報導的熱門人物，不但稱他是最炙手可熱的新明星，更形容他是「科技界拿破崙」。

根據彭博億萬富豪排行榜周五（7日）的數據，黃仁勳的身價再度到達另一個里程碑：超車個人電腦先驅、戴爾電腦創辦人麥可‧戴爾（Michael Dell），以身價1,061億美元（3.44兆台幣），成為全球第13大富豪。

彭博資訊說，現年61歲的黃仁勳因人工智慧（AI）點燃「仁來瘋」，引領著一波新的科技熱潮。受惠的人士還包括超微（AMD）執行長蘇姿丰、美超微（Super Micro）執行長梁見後。

黃仁勳的財富主要來自他在輝達的3.5%股份。輝達總部在美國加州聖塔克拉拉，1993年由黃仁勳和另兩位創業夥伴Chris Malachowsky、Curtis Priem共同創辦。周三（5日）輝達成為全球第一家市值站上3兆美元的電腦晶片公司，市值超越蘋果。

被黃仁勳超越的麥可‧戴爾，今年59歲，身價1,059億美元。麥可‧戴爾一直是電腦硬體業界突出的超級富有人士。戴爾公司其實也已是這波AI熱潮的受益者，因為企業向戴爾採購伺服器和其他基礎設備，來讓輝達的先進晶片發揮功能。愈來愈多投資人看到戴爾、美超微成為輝達選定的伺服器合作夥伴。

今年3月初，麥可‧戴爾因為公司股價漲至歷史新高，就已經進入身價破一千億美元的小圈圈之內。不過之後因為公司財報令市場失望，股價回落。

黃仁勳在周五彭博億萬富豪排行榜的名次仍居第13，是因為印度富豪阿達尼（Gautam Adani）的財富增加16億美元至1,069億美元，插隊至第12名，緊追第11名印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）的1,122億美元。而黃仁勳和麥可‧戴爾因公司股價拉回，財富淨值縮減。

另外，繼英國廣播公司（BBC）形容黃仁勳是「科技界的泰勒絲」，報導他掀起的旋風外，華爾街日報也以「最火熱新明星是…一位晶片CEO」，報導他在台灣有如明星偶像一般的地位，所到之處都有大批「追星族」要求合照和簽名。

英國金融時報則形容黃仁勳是輝達「拿破崙」。支付業者Stripe執行長科里森（Patrick Collison）表示黃仁勳「絕對是善良、熱情、具有雄心壯志和堅定決心的完美結合。他有如拿破崙再世，對於半導體晶圓有一顆宏大的心和熱情。」