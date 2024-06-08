美股微跌作收！就業超強解讀為利多 Fed決策似不足為懼

美國就業報告強到出乎所有分析師所料，聯準會（Fed）降息日程勢必挪後，引發公債殖利率大漲，但美股周五卻僅僅小跌作收。下周公布的通膨數據和聯準會（Fed）決策會議，或許投資人也會淡定以對，因為投資人目前對於經濟軟著陸足以支撑美股創新高的信心，顯然已超越Fed延後降息所帶給市場的利空。

標普500指數周五小跌0.1%，科技股集中的那斯達克綜合指數下跌0.2%，道瓊工業指數下跌87點。不過，三大指數6月頭一周全都上漲，以那斯達克2.4%漲勢最強，延續5月6.9%漲勢 。

靠台積電ADR上漲1.4%撑盤，費城半導體指數也僅小跌0.3%。台積電公布5月營收年增30.1%，令人看好第2季業績將優於展望。一周下來，台積電ADR大漲8.9%，費半漲3.25%。

美國公布5月新增就業多達27.2萬個，遠超經濟學家所料，平均時薪也超出預期，可見利率雖然居高不下，但經濟依然強勁。倒是失業率小幅上揚至4%。

報告發布後，市場預期Fed 首度於9月降息的可能性由一天前的70%降至50%。美國公債殖利率也隨利率預期的變化走高，美國10年期公債殖利率由周四的4.280%躍升至周五的4.428%，創下兩個月來最大單日漲勢。

不少投資人看來，就業數據對美股而言是利多大於利空。若招聘保持強勁，美國民眾也會繼續消費，這是企業獲利成長的主要成因。

花旗美國證券交易策略主管凱瑟（Stuart Kaiser）評道：「非常強勁的就業數據應解讀為淨利多，儘管薪資上揚會讓投資人擔心通膨復熾，也讓下周FOMC會議變得更加重要。」

下周三將公布5月通膨數字，將是支持物價既得到控制、經濟成長也讓人滿意的又一線索。周三下午，投資人焦點將轉向Fed於台北時間周四凌晨釋出的降息動向。

富國投資研究所主管克里斯多夫（Paul Christopher）說：「市場希望得到較明確的訊息，不必等到Fed12月或1月真正降息之時。」

標普500指數今年已漲逾12%，且不斷創下新高，但已有投資人擔心，漲勢過度集中在輝達（Nvidia）在內的大型科技股的現象。輝達本周大漲10.3%，市值一度跨越3兆美元大關，等於是台股總市值的1.4倍。