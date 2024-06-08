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仁來瘋席捲股市！NVIDIA光速收割4大里程碑 為加入道指鋪路

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）近年來衝破一個接一個里程碑，包括本周市值首度跨越3兆美元大關、一度超車蘋果公司，媒體以「仁來瘋」描述這種現象。路透
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）近年來衝破一個接一個里程碑，包括本周市值首度跨越3兆美元大關、一度超車蘋果公司，媒體以「仁來瘋」描述這種現象。路透

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）近年來衝破一個接一個里程碑，勢如破竹，光是過去一周來就締造兩項壯舉：市值首度跨越3兆美元大關，成為歷來第三家達陣的美國公司，還一度超車蘋果公司。許多人把這現象稱為「仁來瘋」，推崇愛穿皮衣的輝達執行長黃仁勳以搖滾巨星般的魅力征服市場。

股價漲多拉回後，輝達市值如今已降回3兆美元以下，也低於蘋果。但回顧這家繪圖處理器公司在短短數年內，就躍上跟科技巨人蘋果及微軟平起平坐的地位，仍令人嘖嘖稱奇。

--道瓊市場數據顯示，五年前的此時，輝達市值不到1,000億美元。

--不到一年前，輝達首次攀越市值1兆美元門檻。

--2024年3月，輝達加入市值2兆美元俱樂部。

--66個交易日過後，輝達市值一度突破3兆美元。

更令人驚異的是，壯大規模後的輝達，營收成長速度依然風馳電掣。例如，輝達上季資料中心營收衝上226億美元，比一年前飆升逾400%。投資人不應指望這麼猛的成長速度還會持續下去，因為往後數季輝達將面臨高基期比較的挑戰，年比財報數據或許會顯得沒那麼壯觀。然而，分析師預估本季資料中心營收可望成長146%，並不寒酸。

新里程碑在望：加入道指

同時，輝達7日盤後執行股票分割計畫，1拆10後的股票10日（周一）起開始交易，這是否意味著另一個重大里程碑在望？

MarketWatch報導，投資策略師指出，對投資人而言，股票分割助長股價的效應以心理因素居多，但此舉卻有一個重要影響：為輝達加入道瓊工業指數鋪路。

輝達目前已是標普500指數重量級成分股，也是眾多指數型基金及ETF追蹤的股票；但加入歷史悠久、家喻戶曉的道瓊工業指數，意義仍十分重大，可確認輝達已躋身全美影響力最大的企業之林。

根據標普道瓊指數公司編製股價指數的原則，唯有「聲譽卓著、成長持續不輟、吸引大量投資人興趣」且類股代表性夠分量的績優公司，才會被納入這個僅含30檔成分股的藍籌股指數。

AI NVIDIA 標普 美國 輝達 道瓊指數

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