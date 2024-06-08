10年前砸150萬買輝達「今飆破4億」！日男身價翻280倍

近日AI晶片霸主輝達（NVIDIA）股價再創新高，市值更一度追過蘋果。而日前日本一名網友分享，他在10年前花了144萬4520日圓（約新台幣29.9萬元）購買NVIDIA的股票，緊抱10年過後，沒想到如今竟翻了280倍，貼文一出瞬間引發大批網友朝聖。

一名日本網友（@FABYMETAL4）在社群平台X上發文分享投資看法，他表示自己在10年前花費將近150萬日圓（約新台幣31萬元）購買NVIDIA的股票，沒想到如今股票價值已變成4億日圓（約8300萬元新台幣），對此他開心直呼，「我只能說謝謝NVIDIA，謝謝NVDA」。

而根據Faby提供的交易App截圖，可以看到NVIDIA在原PO截圖當下的價格為每股1224.4日圓（約新台幣253元），當日漲幅5.15%，而Faby當初則是以每股670日圓（約新台幣139元）買入144萬4520日圓（約新台幣29.9萬元）。如今這筆投資經過10年，總價已變為4億946萬7744日圓（約新台幣8489萬元）。

對此，不少網友紛紛留言，「非常精彩！加入NVIDIA教，追隨大師」、「恭喜，我感受到了長期投資的力量」、「我從2億日圓開始就開始關注你了」、「收購價格為670日圓，非常驚人。我尊重你的勇氣和魄力，恭喜突破4億日圓」。