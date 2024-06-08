美就業強勁 9月前難降息

美國5月非農就業人口激增27.2萬人，遠超乎經濟學者預期，加上薪資升幅也明顯提高，通膨依然黏著，降低了聯準會（Fed）9月之前降息的機率，美元指數7日盤中應聲跳升0.5%至104.653，為一個月高點，美國公債也回跌，殖利率走揚。

美國勞工部7月公布，5月非農就業人口激增27.2萬人，遠高於市場預估的18萬人，也多於4月經修正後的16.5萬人。3、4兩月就業人數共下修1.5萬人。

上月平均時薪年比增加4.1%，高於市場預估的3.9%，月升0.4%也高於預估的0.3%。

5月失業率也意外上升0.1個百分點至4.0%，高於市場預估的3.9%；勞動參與率下降0.2個百分點，為62.5%，低於預估的62.7%。就業不足率維持7.4%。

由於這份就業報告是Fed下周會議前的最後一項重要經濟數據，但美國5月就業人數增量遠高於經濟學者預估，經濟學者指出，勞動市場強韌，意味通膨仍將黏著，對消費者構成壓力。原本堅持Fed將在7月啟動降息的花旗集團，也在報告出爐後，把Fed首次降息的預期時點延到9月。

經濟學者普遍預期Fed在9月前不會降息，利率交換市場更預期Fed在12月前都不會降息，美元指數7日一度升值0.5%，對歐元升值0.6%，對日圓也強升0.8%。美國10年期公債殖利率盤中大幅上升，報4.41%。