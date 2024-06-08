日本4月家庭支出14個月來首見成長之際，知情人士透露，日本銀行（央行）決策官員正在找尋縮減購債規模之道，最快可能會在下周的決策會議提供新的指引，針對縮減規模近5兆美元的資產負債表，跨出關鍵的第一步。

路透報導，知情人士表示，日銀可能縮減現為每月6兆日圓的購債規模、或說明緩慢但穩步減少購債的計畫，以避免公債殖利率急劇攀升，但細節尚未定案。

日銀13~14日將舉行利率決策會議，知情人士表示，日銀將維持短期利率目標在0~0.1%區間，以等待更多數據顯示工資上漲範圍擴大、以及通膨持久保持在2%目標。

知情人士說，這次會議也可能聚焦放慢購債議題，但若日本債市陷入動盪，決策官員可能延後做出決定，「日銀已決定在某個時間點縮減購債，這只是時機問題」。日銀任何這類決定，都將為縮減規模750兆日圓（4.8兆美元）的資產負債表奠定基礎。

彭博資訊訪調的經濟學家中，54%受訪者預期，日銀將在下周縮減購債規模。

總務省7日公布，4月家庭支出年比成長0.5%，為14個月來首見增加，但增幅小於市場預期的0.6%，經季節調整後則比3月下滑1.2%。4月教育、服飾及鞋類支出增加，食品、娛樂及公用事業支出減少。