網紅影響力…股市監管難題 「咆哮小貓」預告重返YouTube

在掀起美國迷因股熱潮的網紅吉爾（Keith Gill）預告將重返YouTube直播、帶動遊戲驛站（GameStop）股票再度飆漲之際，GameStop意外提前7日公布上季財報，並宣布額外出售股票計畫，引發股價劇烈震盪，凸顯網紅帶給股市的影響力，已成為監管當局的難題。

在網路上暱稱為「咆哮小貓」（Roaring Kitty）6日宣布，他將在暌違近四年後，於美東時間7日中午12時重返YouTube直播，他未透露他準備討論什麼，也未透露是否會揭露新增的投資部位，投資人紛紛猜測吉爾看好GameStop，刺激GameStop股價6日收盤飆漲47%，盤後續漲45%。

吉爾6月2日在他的Reddit帳戶上披露押注20美元的12萬口選擇權，彭博估計，他目前的投資價值約為3.25億美元，未實現獲利約2.6億美元。他5月12日發布一條曖昧不清的推文以來，GameStop股價已漲逾一倍。

不過，GameStop在7日意外提前發布止於5月4日的年度第1季（上季）財報，顯示虧損年比縮小36%至3,230萬美元，營收年減29%至8.818億美元，並且宣布額外發行7,500萬股的計畫，股價盤後應聲翻黑，7日早盤暴跌逾16%

律師指出，很難明確定義吉爾是在操縱股價，也無法明確知曉吉爾的推文或揭露投資部位是否為欺騙行為。