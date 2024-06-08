印度股強彈 收復選後失土 Nifty 50指數再創新高

印度股市一掃執政黨在國會選舉失利的陰霾，在外資簇擁下，昨（7）日繼續向上攻堅、再創新高，全數收復選後的跌幅，主因為總理莫迪仍將主政，以及央行維持基準利率不變並上修全年經濟成長預測，投資人偏好基本面強勁的大型股。

印度Nifty 50指數7日收漲2.1%至23,290點，完全收復公布國會選舉結果後的跌幅，周線累計上漲逾3%。儘管總理莫迪領導的執政黨印度人民黨未能在國會贏得多數席次，但執政聯盟仍掌握過半席次，莫迪仍將贏得史無前例的第三任總理任期，將在9日宣誓就職。

這也顯示印度股市投資人持續「逢低承接」。美國銀行策略師團隊引述EPFR機構的數據指出，印度股市的指數型基金（ETF）與共同基金在5日止當周吸金12億美元，締造歷來最大單周流入額。

此外，印度準備銀行（RBI，央行）7日一如預期維持基準的附買回利率在6.5%不變，雖保留「收回寬鬆」的鷹派立場，上修至明年3月底止的今年度經濟成長預測，由原先的7%調高至7.2%，通膨率預測維持在4.5%。

新德里券商SAS Online執行長簡恩說，央行上修成長預測是最大的利多驚喜，「股票投資人現在應關注政府組成的細節，同時期待支持成長的政府預算。」

管理近1,200億美元股票資產的印度大型基金管理公司，現在偏好基本面強勁的大型股，而不青睞以往受寵的高價股。

日本生命印度資產管理公司看好估值有吸引力的大型公司，包括民間銀行業者、消費必需品和餐飲等特定消費品事業等。ICICI保誠資產管理公司和HDFC資產管理公司的經理人，偏好印度汽車、水泥及資本財等景氣循環股，認為當地製造商也將表現良好，同時對小型股以及工業、國防及國營企業等看起來過熱的股票保持警戒。

全球投資人在印度被納入一項全球債券指數前搶購印度公債，外資本周以來已買進約500億盧比（5.99億美元）的印度公債，包括在4日敲進190億盧比。