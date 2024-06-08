Netflix電視App 大改版

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

影音串流巨擘Netflix正在大幅改版所有電視裝置的應用程式（App）設計，為十年來首度大幅重新設計介面，希望測試一些操作上的調整，幫助觀眾更快決定要收看的節目。

路透報導，Netflix表示，Apple TV 4K等電視裝置的App改版，是希望提高增加觀眾的使用時間，藉此留住用戶，並吸引更多人註冊新推出的平價廣告版方案。

Netflix研究顯示，用戶在尋找感興趣的節目時，會先掃視首頁的各個區域，Netflix顧客產品資深總裁弗萊明稱之為「眼球體操」。他說，觀眾的目光在「選單中的單排目錄名稱、每日精選、個別節目的入口圖案設計、預覽影片和節目概要之間快速移動」，「我們希望能將這些動作簡化，讓它更為直觀，並讓所有內容都易於瀏覽」。

改造後的首頁，除了標題放大、資訊重新排列等改動，也凸顯易讀的周邊訊息，例如該節目「已連續八周擠進排行榜前十名」。其他調整還包括把原本左邊的側邊欄替換為頂部的選單、改變「我的Netflix」選項位置等。

應用程式 觀眾

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