WWDC前夕 蘋果宣布擴增開發者支援

蘋果公司（Apple）將於11日至15日舉辦WWDC全球開發者大會，今天宣布擴增開發者支援與資源，推出接觸全球開發者的其他途徑，包括更新的Apple Developer Forum論壇、Pathway精選內容頁面等平台。

蘋果全球開發者關係副總裁普萊斯考特（SusanPrescott）透過新聞稿表示，蘋果持續尋找新的方式來支持出色的開發者社群，他們將願景化為現實，挑戰可能性的界限。

下週WWDC24即將到來，Apple Developer Forum論壇已經更新，幫助開發者連結更多專家和其他開發者，以便及時回覆技術問題，並由蘋果工程師提供程式碼層級的支援。論壇也依照主題、副主題和對應的標籤，重新整理成精簡的版面。

Pathway是簡潔且容易導覽的精選內容頁面，提供影片、文件和資源，協助開發者打造App和遊戲。自5月推出以來，已有超過4萬名開發者使用Pathway頁面上的內容，深入了解App設計、Swift、SwiftUI、遊戲開發、visionOS以及在App Store上發行內容等技能。

此外，美國、中國、印度和新加坡的AppleDeveloper Center，是全年各種開發者交流活動的舉行地點，幫助開發者學習如何發展業務、提升App品質。無論處於開發歷程的哪個階段，開發者都可以報名參加即將舉行的講座、工作坊、實驗室和一對一諮詢等持續舉行的活動，藉此獲得支援。