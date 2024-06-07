非農就業打擊降息預期 美股道瓊早盤跌56點、台積電ADR逆勢漲2％

美股三大指數7日早盤全面下挫，道瓊工業指數跌56點，受累於上月的非農就業報告遠比預期強勁，打擊聯準會（Fed）提早降息的預期。

道瓊工業指數早盤跌0.15%、標普500指數跌0.1%、那斯達克指數跌0.2%。費城半導體指數持平、台積電ADR大漲2%。

美國勞工部7日公布，5月非農就業人數增加27.2萬人，較4月的17.5萬人加速成長，也遠高於道瓊社預期的19萬人，顯示勞動市場仍相當強勁。投資人原本寄望，疲弱的就業數據能讓Fed對降息開綠燈。

Toggle AI總裁賽提說，強勁的非農就業報告，使Fed更難邁向降息之路，「未來幾個月將非常耐人尋味，Fed將面臨經濟表現優異的難題，這限制其尾隨歐洲央行降息的能力」。Fed定11日~12日舉行政策會議。

人工智慧（AI）霸主輝達股價下跌約1.3%，Meta、字母等科技股也小幅下跌。