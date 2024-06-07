快訊

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這家醫院旁

非農就業打擊降息預期 美股道瓊早盤跌56點、台積電ADR逆勢漲2％

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
非農就業報告意外強勁，美股7日早盤挫跌。路透
非農就業報告意外強勁，美股7日早盤挫跌。路透

美股三大指數7日早盤全面下挫，道瓊工業指數跌56點，受累於上月的非農就業報告遠比預期強勁，打擊聯準會（Fed）提早降息的預期。

道瓊工業指數早盤跌0.15%、標普500指數跌0.1%、那斯達克指數跌0.2%。費城半導體指數持平、台積電ADR大漲2%。

美國勞工部7日公布，5月非農就業人數增加27.2萬人，較4月的17.5萬人加速成長，也遠高於道瓊社預期的19萬人，顯示勞動市場仍相當強勁。投資人原本寄望，疲弱的就業數據能讓Fed對降息開綠燈。

Toggle AI總裁賽提說，強勁的非農就業報告，使Fed更難邁向降息之路，「未來幾個月將非常耐人尋味，Fed將面臨經濟表現優異的難題，這限制其尾隨歐洲央行降息的能力」。Fed定11日~12日舉行政策會議。

人工智慧（AI）霸主輝達股價下跌約1.3%，Meta、字母等科技股也小幅下跌。

Fed 指數 美股 道瓊指數 非農就業

延伸閱讀

台積電喊冤 112年繳所得稅高於111年度

受惠晶片法案繳稅下降？台積電澄清：繳稅仍年成長

台積電營收／5月創單月第三高 第2季有望拚超標

市場預期今年至少會降息一次…最快9月開始？ 達人：00687B各方面皆最好選擇

相關新聞

薪資升幅提高！美5月就業報告主要數據揭曉 Fed可能還無法提前降息

美國5月就業報告顯示就業強勁，薪資升幅也提高，顯示聯準會（Fed）可能還無法提前降息，美元指數7日盤中彈升0.5%至10...

非農就業打擊降息預期 美股道瓊早盤跌56點、台積電ADR逆勢漲2％

美股三大指數7日早盤全面下挫，道瓊工業指數跌56點，受累於上月的非農就業報告遠比預期強勁，打擊聯準會（Fed）提早降息的...

落後指標就業數據超強又如何？大咖經濟學者籲Fed本月或7月降息

美國聯準會（Fed）下周將舉行貨幣政策會議，一般預料這次仍將維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.5%不變。但兩大重...

輝達、Google資金加持 AI獨角獸公司短短一年內翻倍

在輝達（Nvidia）、Google等科技巨頭的資金加持下，全球估值至少10億美元的生成式人工智慧（AI）獨角獸公司，在...

日本可能通過出售美債為創紀錄的日圓干預行動提供了資金

【彭博】-- 日本持有的海外證券規模在5月份急劇下降，表明日本政府可能通過出售包括美債在內的證券籌集了近期創紀錄的匯市干預資金。

多數觀察人士預計日本央行下周將削減國債購買規模

【彭博】-- 接受調查的日本央行觀察人士中有超過半數預測該央行下周開會時將決定削減國債購買規模，同時越來越多人預計日本央行會在7月加息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。