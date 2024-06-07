落後指標就業數據超強又如何？大咖經濟學者籲Fed本月或7月降息

美國聯準會（Fed）下周將舉行貨幣政策會議，一般預料這次仍將維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.5%不變。但兩大重量級經濟學者同聲呼籲，基於近來顯示美國經濟減弱的數據紛至沓來，Fed應採取先發制人的做法，在7月甚至6月就啟動降息，以免冒著經濟衰退的風險。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼6日在紐約時報撰文指出，就調降利率的理由而言，美國和歐洲幾乎一模一樣。隨著通膨減緩，世界各地的貨幣政策當局正小心翼翼地，開始終結之前抗通膨的貨幣緊縮政策，例如歐洲央行（ECB）6日就宣布降息1碼（0.25個百分點），儘管只是踏出一小步，卻預示未來貨幣政策正常化。

然而，卻極少人認為Fed會在本月11日至12日政策會議跟進ECB降息腳步，儘管從數據來看，美國和歐洲降利率的論據幾無二致。所以，Fed和ECB至少有一方是錯的。

克魯曼促Fed本月就跟進降息

克魯曼認為是Fed錯了。理由之一是，此刻在大西洋兩岸，宣告通膨已是昨日麻煩的論據一樣強。

他指出，大致而言，美國通膨比歐洲更竄升，也較早回落，但檢視2019年迄今的累計通膨和當前的通膨率便知，美、歐情況相似。唯美國消費者物價指數（CPI）和歐洲消費者物價調和指數（HICP）的計算方法有一大不同點，就是美國CPI計入「屋主約當租金」（OER），且占居住成本很高的比重，若剔除掉居住成本，美、歐通膨現況就很近似了，儘管或許都稍稍高於長期目標值。

雖然通膨仍稍稍超標，但克魯曼強調，央行政策理應有前瞻性，並在問題發生前預先採取行動防患未然。如今ECB已踏上降息之路，看不出Fed有什麼理由走不同的路。

克魯曼指出，美國經濟之前一直展現強大的韌性，似乎無畏利率一路走高的壓力；但最近各式各樣的數據都顯示經濟已減弱，特別是待補職缺與失業人數的比率，之前普遍被視作美國經濟過熱的證據，如今卻已降回疫前水準，看來或許還會繼續下滑。

克魯曼強調，央行必須「走在曲線前方」，不可慢好幾拍。他認為ECB做對了，Fed錯了。克魯曼呼籲Fed本月就小幅降息。

他在紐時專欄寫道：「尚無數據吶喊：『衰退將至』，但已有風吹草動。4月通膨調整的消費者支出稍稍滑落，廣受矚目的製造業指數暗示疲態在進行中。還談不上警鐘響起，但風險平衡顯然已轉變...通膨看來像昨日問題，得開始擔心衰退的可能性...我認為，Fed應開始降利率，事不宜遲。」

伊爾艾朗籲Fed 7月降息

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗6日也撰文，呼籲Fed應該在7月就啟動降息循環。

伊爾艾朗推測，美國經濟衰退的或然率約35%，而最近疲弱的經濟數據頻傳也支持這種看法。他認為經濟「軟著陸」機率仍有50%，但Fed決策不該偏重「事後反應」的做法，也不該過度倚賴過去的數據（落後的經濟指標），而是必須預先研判未來可能的發展，免得抑制成長的緊縮政策持續得太久。

他還批評，Fed不該墨守2%的通膨目標。兼顧Fed「穩定物價」與「就業最大化」的雙重法定職責，他認為更適宜的通膨水準應該接近3%。

加拿大央行、ECB已相繼啟動降息，伊爾艾朗預期英國央行也可望在大選後跟進。如果Fed作為全球影響力最大的央行遲於調整政策步伐、加劇美元相對於主要貨幣的強勢，可能升高全球匯市失序波動的風險，也將阻撓其他央行為維繫國內經濟成長而祭出所需的降息行動，那麼，現已疲弱的全球經濟成長將更加貧血。

5月就業數據恐澆熄近期降息希望

不過，看來，至今堅持決策「以數據為憑」的Fed，在本月或下月降息的機率都微乎其微。

最新公布的美國5月非農就業報告顯示，上月就業人數淨增27.2萬人，平均時薪月增0.4%、年增4.1%，全都高於經濟學家預期。5月失業率升上4%，是2022年1月來首見，是這份報告的顯著的弱點。

就業報告揭曉後，芝商所FedWatch網站顯示，交易員認為Fed 7月就降息的機率從前一天的21%猛墜至8.8%，9月降息機率從68.7%掉到52.6%。