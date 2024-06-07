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美股盤前重點／美國5月就業報告比預期強 打擊Fed降息預期
美股期指7日盤前全面下跌，上月非農就業報告遠比預期強勁，打擊聯準會（Fed）近期內降息的預期。
非農就業激增27.2萬人
美國5月非農業就業人數激增27.2萬人，遠高於市場預估的18萬人增量，顯示Fed可能無法提前降息，刺激美元指數7日盤中彈升0.5%。
遊戲驛站（GameStop）提前發布財報
在網紅「咆哮小貓」吉爾預告7日將上YouTube直播之際，原定本月稍晚公布財報的GameStop，意外提前在7日盤前發布上季財報，虧損縮小至3,200萬美元，營收下滑29%，盤前股價大跌逾18%。吉爾的影響力近來使GameStop股價上沖下洗，已成監管機關的頭痛問題。
輝達空頭押注已達340億美元
在輝達（NVIDIA）股價近來猛漲，有機會挑戰微軟全球市值龍頭寶座，但資料分析公司S3 Partners指出，市場對輝達的空頭押注也提高到340億美元，做空規模是對蘋果或特斯拉的兩倍。
Netflix電視應用程式迎來大改版
影音串流巨擘Netflix正大幅改版所有電視裝置的應用程式（App）設計，為十年來首度大幅重新設計介面，希望測試一些操作上的調整，幫助觀眾更快決定要收看的節目。
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