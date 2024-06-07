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美股盤前重點／美國5月就業報告比預期強 打擊Fed降息預期

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國上月非農就業遠比預期強勁，影響Fed的降息預期。路透
美國上月非農就業遠比預期強勁，影響Fed的降息預期。路透

美股期指7日盤前全面下跌，上月非農就業報告遠比預期強勁，打擊聯準會（Fed）近期內降息的預期。

非農就業激增27.2萬人

美國5月非農業就業人數激增27.2萬人，遠高於市場預估的18萬人增量，顯示Fed可能無法提前降息，刺激美元指數7日盤中彈升0.5%。

遊戲驛站（GameStop）提前發布財報

在網紅「咆哮小貓」吉爾預告7日將上YouTube直播之際，原定本月稍晚公布財報的GameStop，意外提前在7日盤前發布上季財報，虧損縮小至3,200萬美元，營收下滑29%，盤前股價大跌逾18%。吉爾的影響力近來使GameStop股價上沖下洗，已成監管機關的頭痛問題。

輝達空頭押注已達340億美元

在輝達（NVIDIA）股價近來猛漲，有機會挑戰微軟全球市值龍頭寶座，但資料分析公司S3 Partners指出，市場對輝達的空頭押注也提高到340億美元，做空規模是對蘋果或特斯拉的兩倍。

Netflix電視應用程式迎來大改版

影音串流巨擘Netflix正大幅改版所有電視裝置的應用程式（App）設計，為十年來首度大幅重新設計介面，希望測試一些操作上的調整，幫助觀眾更快決定要收看的節目。

GameStop 應用程式 非農就業

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多數觀察人士預計日本央行下周將削減國債購買規模

【彭博】-- 接受調查的日本央行觀察人士中有超過半數預測該央行下周開會時將決定削減國債購買規模，同時越來越多人預計日本央行會在7月加息。

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