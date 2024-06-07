薪資升幅提高！美5月就業報告主要數據揭曉 Fed可能還無法提前降息
美國5月就業報告顯示就業強勁，薪資升幅也提高，顯示聯準會（Fed）可能還無法提前降息，美元指數7日盤中彈升0.5%至104.653。
5月主要數據如下：
非農業就業人數激增27.2萬人，遠高於預估的18萬人增量，也比4月的16.5萬人增量（修正數）強勁回升。今年3、4兩月就業人數共下修1.5萬人。
其中，民間部門就業增加22.9萬人，高於預估的16.5萬人增量，也高於4月時的15.8萬人增量（修正數）；製造業增加8千人，高於4月時的6,000人增量。
平均時薪月升0.4%，高於預估的0.3%，及4月時的0.2%升幅；比去年同期上升4.1%，高於預估的3.9%，及4月時4.0%（修正數）升幅。平均每人每周工時34.3小時，持平，也符合預估。
不過，失業率上升0.1個百分點，為4.0%，比預估的3.9%略高；勞動參與率下降0.2百分點，為62.5%，低於預估的62.7%。
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